La primera entrevista de la hija de Pep Guardiola, toda una sorpresa

Maria Guardiola forma parte de una de las familias catalanas más mediáticas, la que forman Pep Guardiola y Cristina Serra. La mayor de los tres hijos que tuvieron ha concedido una entrevista muy sorprendente, con las que suponen las primeras declaraciones que hace a una revista. La afortunada ha sido Vanity Fair, que ha obtenido titulares potentes sobre la vida íntima de la joven.

Ella que ha vivido en tantas ciudades diferentes por el trabajo del padre, asegura que se siente “increíblemente agradecida” por las experiencias que ha tenido. Trasladarse con tanta frecuencia le ha dado “gran confianza” en sí misma, asegura, y solo ha sobrevivido a esta vida tan loca gracias a las rutinas: “Sempre he fet patinatge sobre gel i m’ha ajudat practicar-lo a tots els llocs on vivíem”.

Ella que ha trabajado en diversas causas humanitarias, la joven vive en Londres para estudiar Negocios de Moda. No le va mal, teniendo en cuenta que ha llegado a trabajar para Victoria Beckham. ¿Como curiosidad? Que haya hecho esta entrevista en inglés: “Nos dice que es la lengua en la que se siente más cómoda”.

¿Volverá a vivir en Barcelona, la hija de Pep Guardiola?

Tiene casi un millón de seguidores en Instagram, pero no se considera influencer. Trabaja en el sector de la moda, pero aún no tiene claro qué camino tomará. De momento, sabe que continuará en el Reino Unido. Descarta volver a Barcelona, pero, ya que aquí reside su madre: “Para mí, Barcelona significa familia y fútbol. Tengo recuerdos increíbles allí y es pura felicidad”.

En esta entrevista, Maria Guardiola saca a la luz qué cree que ha heredado de sus padres. De él, asegura que ha sacado “la terquedad”. Y de la madre, diseñadora de moda, “la confianza y el sentido de independencia”. No ha hablado del divorcio de sus padres, que ha ocupado varios titulares en la prensa rosa en los últimos meses.

Centrada en su carrera, deja caer que le han inculcado que en esta vida es importante amar y ser consciente de que es una privilegiada. Una joven con la cabeza en su lugar, por lo que parece, que podría aprovechar esta entrevista para abrir una nueva ventana a su vida privada.