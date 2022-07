El Suprem surt al rescat de la secretària judicial del 13

Finalment, la Sala Penal del Tribunal Suprem ha sortit en defensa de l’exsecretària judicial del jutjat d’Instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, davant l’arxiu de les denúncies que va presentar per les crítiques que va rebre a Twitter amb la seva foto. Els magistrats de la sala que presideix Manuel Marchena han revocat el sobreseïment lliure de les causes obertes contra tres persones que van publicar a Twitter uns missatges, acompanyats de fotografies, en què s’identificava la lletrada de l’administració de justícia –càrrec que abans se’n deia secretària judicial– quan va declarar com a testimoni protegit al judici del Procés al Tribunal Suprem.

Les tres resolucions, molt dures amb les dues interlocutòries d’instància que arxivaven el cas i molt còmplices amb la que resolia tirar endavant la investigació, consideren que no s’ha fet la feina mínima d’instrucció. De fet, els magistrats s’aferren a les tesis del recurs de l’Advocacia de l’Estat, que actua en nom i representació de la lletrada. Tot plegat, la setmana després que un jutjat de Barcelona absolgués per segona vegada un tuitaire que va difondre dades que hi havia internet a través de Twitter.

El tribunal esmena la decisió de l’Audiència de Barcelona

Així el tribunal ha estimat els recursos de cassació interposats per l’Advocacia de l’Estat, en representació de la secretària judicial, com a acusació particular, contra les actuacions de l’Audiència de Barcelona que van acordar el sobreseïment lliure de les causes perquè no considerava els fets constitutius de delicte. L’Audiència corregia el jutjat d’instrucció número 16 de Barcelona, que havia ordenat la continuació de les actuacions pel tràmit del procediment abreujat perquè veia que els fets podrien ser constitutius d’un delicte contra l’administració de justícia i/o injúries.

Primer aniversari del 20-S

El Tribunal Suprem considera que la decisió del sobreseïment lliure de les actuacions és “prematura”. Per això la revoca i confirma les resolucions dictades pel jutjat d’instrucció. En tres sentències conclou que, en l’actual moment processal, “resulta raonable considerar que els fets atribuïts a l’imputat presenten, provisionalment, caràcter delictiu tal com va entendre el jutge d’instrucció, per la qual cosa el motiu ha de ser estimat, casant i anul·lant la interlocutòria impugnada i mantenint la resolució acordada per l’instructor”. D’aquesta manera obliga a continuar la instrucció de les denúncies de la secretària judicial més famosa –afirmava que els manifestants li havien impedit sortir de la seu de la conselleria d’Economia el 20-S del 2017, després de l’escorcoll– contra uns tuitaites.

La resolució del Suprem afegeix que la valoració jurídica dels fets dependrà de les qualificacions provisionals de les acusacions, sens perjudici del control que correspon a l’Instructor en dictar, si s’escau, la interlocutòria d’obertura del judici oral. Serà aleshores quan es podrà plantejar un nou recurs.