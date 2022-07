Mas denuncia que un jutge participi en una “conxorxa” per detenir-lo

L’expresident Artur Mas ha denunciat aquest dijous que un jutge de l’Audiència Nacional participés en una “conxorxa” contra ell per detenir-lo arran de la consulta del 9-N, tal i com ha revelat EL MÓN en el marc d’una sèrie d’àudios de l’excomissari Villarejo. En declaracions als passadissos del Parlament de Catalunya, on Mas ha assistit a la presa de possessió de la nova síndica de greuges, Mas ha dit que valora quines accions judicials emprendre en funció de les noves informacions que puguin aparèixer. Davant dels fets, Mas ha confessat tenir “un sentiment de desprotecció total i indefensió absoluta” i ha opinat que la Fiscalia espanyola hauria d’actuar d’ofici.

Tot i la voluntat de recórrer a la justícia, Mas ho fa amb un sentiment de poca confiança. De fet, ha dit que les accions legals serien per “intentar que es faci justícia amb una esperança molt limitada”. L’expresident ha posat en relleu el fet que quan representants del mateix sistema judicial participen en una estratègia per detenir-lo la sensació és que “ho intentaran tapar tot i protegir-se ells mateixos”. “Això és lamentable, trist, decebedor i interpel·lador, no deixa en bona situació això que se’ns diu de la plena democràcia espanyola i el gran estat de dret”, ha afegit.

Mas remarca que es volia “destruir càrrecs electes” per les seves idees

Mas ha dit que el més rellevant dels àudios no és pas que se’l volgués detenir sinó la presència del jutge en una “conxorxa” al costat d’un comissari de la policia nacional espanyola que es dedicava a “cometre il·legalitats” i amb el director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el crim organitzat. “Tota aquesta gent estava en connivència per, de manera fraudulenta i il·legal, actuar contra gent que defensàvem unes idees determinades”, ha subratllat. Mas també ha lamentat la participació de mitjans de comunicació en l’estratègia “per destruir determinada gent i càrrecs electes o debilitar-los per acabar amb els projectes polítics que defensaven, el concepte del dret a decidir i el dret a l’autodeterminació”.

Artur Mas als passadissos del Parlament / JAG

L’expresident ha reiterat la desconfiança que li genera el sistema judicial espanyol, més quan es posa al descobert que “aquell que és àrbitre i representa el sistema judicial es posa la samarreta d’un dels dos equips i a més d’aquell equip que juga brut”. Això, ha remarcat, “no és admissible en un estat de dret, si és una democràcia Espanya hauria d’actuar contra aquests fets que s’estan coneixent, i no ho fa gaire o gens; si és un estat de dret no hauria de permetre que es cometessin aquests fraus i conxorxes”.