Mercè Martínez revela una anècdota íntima hilarant: “Tres normes bàsiques”

Mercè Martínez és una de les grans actrius que forma part del panorama interpretatiu de Catalunya. Una cara habitual dels grans teatres de Barcelona i personatge freqüent de sèries molt estimades a TV3 com Plats Bruts, Porca misèria o actualment a Com si fos ahir. També forma part del nou projecte d’en Peyu a 3Cat, La Renaixença, un programa en què les anècdotes, la història i les entrevistes a personalitats famoses es fusionen. En tot, la intèrpret, que fa uns anys que dona vida a la Neus a la sèrie diària de TV3, ha passat pels micròfons del videopòdcast La ronda perversa presentat per David Balaguer per compartit anècdotes personals molt divertides.
Una nit especial que no va acabar com esperava
Aquesta temporada el seu personatge a la sèrie Com si fos ahir ha deixat els espectadors amb la boca oberta després d’embolicar-se amb l’Andreu (Marc Cartes), el seu company de feina amb qui semblava que no podrien tenir una relació cordial. La seva nit de passió va sorprendre tothom i hi ha molts fans de la ficció catalana que esperaven que en sortís una nova parella de tot plegat. En tot cas, ella va decidir apostar pel seu matrimoni i oblidar-se de l’aventura amb l’Andreu, però quines aventures íntimes ha viscut l’actriu?
Una de les preguntes del presentador ha estat sobre alguna anècdota esperpèntica digna de pel·lícula. En el seu cas, la intèrpret ha recordat la visita que va rebre quan vivia sola en un pis. Aquesta trobada havia de ser íntima, però per entrar dins el seu pis calia complir amb tres normes. “Tenia un gos i un gat i hi havia tres normes bàsiques”, explica.
Els seus convidats havia de superar aquest petit test. “El primer: ronques? Si ronques és que ja t’expulso directament. Dos: tens al·lèrgia als gossos? I tres: tens al·lèrgia als gats?”. Aparentment, són preguntes senzilles, però un dels seus convidats es va callar la tercera pregunta. “A mig fer la cosa es va començar a complicar i al final vaig dir ‘és que no pots respirar'”. Total, que l’home va acabar demanant-li un antihistamínic i van deixar el que havien començat a mig fer. Davant la pregunta sobre si aquesta persona de la història era famosa, la Mercè ha jugat per despitar fent veure que no en sabia res. Un secret de l’anècdota que guarda per a ella.
Una rèplica que va arribar tard
En aquest mateix programa l’actriu ha parlat de rèpliques o respostes que voldries haver dit en un moment concret, però que llavors no van sortir com haguessis volgut. En el seu cas, recorda un personatge que en un programa va anomenar-la “gorda” davant seu i en directe. “Jo vaig deixar anar un ‘ets un imbecil’ amb un somriure d’orella a orella’ que sempre queda bé“, apunta.
La seva reflexió ha continuat per parlar dels comentaris grassofòbics i les opinions sobre els diferents tipus de cossos que hi ha al món. “De veritat no entenem que ens podem ficar amb els cossos dels altres. Tu la teva opinió te l’agafes i te la guardes on et càpiga”, ha expressat. Tot plegat, una entrevista molt curiosa que ha permès descobrir anècdotes divertides de la vida de l’actriu.