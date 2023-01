Shakira posposa el trasllat a Miami per culpa d’un problema familiar

Shakira va moure cel i terra per aconseguir convèncer Gerard Piqué i poder, així, marxar cap a Miami amb els dos fills que tenen en comú. Després de mesos de negociacions i una reunió de més de 13 hores, van posar-se d’acord i van acordar que podrien traslladar-se després del dia de Reis. Quin és el problema? Que ella ha hagut de canviar de plans inesperadament i ara aquest trasllat està en perill. Així ho asseguren des d’El Periódico, que han pogut saber que Shakira haurà de posposar el viatge “amb un 99% de probabilitats”.

Aquests darrers dies s’estava dient que la salut del pare de la cantant colombiana havia tornat a empitjorar i que no es veia capaç d’estar tantes hores en un avió. El seu estat és delicat i això hauria fet que Shakira s’adoni que potser és millor esperar abans de traslladar-se. Diuen que no vol sotmetre el pare a un viatge tan llarg i que ella no vol marxar sense ell, el que complica el trasllat de la família: “Degut al delicat estat de salut del pare, l’equip mèdic ha desaconsellat que viatgin al continent americà. Actualment no es troba ingressat, però sí que rep atenció mèdica les 24 hores per part d’un equip professional”.

En un principi els haurien dit que no hi havia problema en fer el viatge sempre que fos en un avió medicalitzat. Ara, però, el pare estaria més greu i opten per deixar clar que seria perillós. Shakira hauria hagut de canviar de plans i, en aquests moments, asseguren que es debat entre dues noves dates per marxar cap allà: “Una de les opcions que es plantegen és marxar a mitjans del mes de març, tot coincidint amb les vacances de primavera del calendari escolar americà”. La segona idea, però, és amb la que Gerard Piqué estaria d’acord: esperar fins al mes de juny i permetre que els petits acabin el curs a Barcelona. De moment, la decisió estaria “en standby” fins que el pare recuperi forces i torni a estar estable.

Shakira ha passat el Nadal amb els fills a Dubai | Instagram

Shakira arriba a un acord amb el seu cunyat més problemàtic

Shakira té molts fronts oberts, però almenys pot respirar una mica més tranquil·la en haver-ne deixat un enrere. Fa un temps, l’exparella de la seva germana Lucila, Roberto García, va parlar sobre ella en diversos mitjans sud-americans. L’home va començar a difamar la cantant i a revelar informació familiar, ja que diu que se sent estafat perquè li van recomanar que fes unes inversions que ara no han anat bé.

A Sálvame han explicat que Shakira ha arribat a un acord milionari amb ell a canvi que deixi de parlar de la família: “No vol que torni a parlar d’ells públicament mai més. Ell li ha hagut d’entregar una informació compromesa de la família que podria haver fet parlar molt. A canvi, ella li hauria fet entrega d’uns diners. La trobada va tenir lloc fa uns dies a les Illes Canàries”, han revelat. Tot és un misteri, però de ben segur que ara que se sap això comença a investigar-se què tenia en el seu poder l’home per haver forçat la cantant a pagar diners a canvi del seu silenci.