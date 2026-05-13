Hansi Flick s’ha guanyat l’estima dels culers, que s’han captivat totalment per un entrenador bondadós que els ha regalat una Lliga i en un partit contra el Reial Madrid. Els més tafaners s’han interessat per la seva vida privada i aplaudeixen saber que està casat des de fa 40 anys amb el seu amor d’adolescència, que té dues filles i dos nets rossets. Ara, els periodistes del mitjà digital Vanitatis han investigat encara més per esbrinar com és la vida de l’alemany a Barcelona. A quin barri viu? A quins restaurants acostuma a sortir a sopar?
El tècnic és un home tranquil, tal com denota la seva imatge. No és d’aquells amb una vida nocturna agitada, sinó que més aviat ens el podem trobar gaudir d’un dinar relaxat i de llarga sobretaula. Avui publiquen a la premsa alguns dela noms dels seus restaurants preferits, de fet, el que permet saber una mica més del seu gust culinari. Ell mateix ha reconegut que li encanta la gastronomia, un foodie a qui ens podem trobar habitualment a Colmado Wilmot, un dels llocs de moda de la zona alta de Barcelona a preus molt bons, o al restaurant Gaudim que sempre té algun jugador del Barça entre els seus comensals.
A quin barri de Barcelona viu Hansi Flick?
Hansi Flick viu a la zona del Turó Park, entre rics i estrangers que l’han convertit en un espai amb cases caríssimes i en el qual se sent més anglès que català pels seus carrers. Molts veïns se’l troben passejar pel parc, on l’han vist assegut a un dels seus bancs mentre llegeix o mira el mòbil. L’entrenador és descrit com un bon amic dels seus amics i això ho demostra que el seu nucli dur l’hagi acompanyat en aquesta aventura a Catalunya, ja que tres dels seus homes de confiança s’han instal·lat a la capital amb ell.
En aquesta zona alta viu amb la seva dona, Silke, de qui està enamorat des que fes els 18 anys. Les seves filles, de 36 i 34 anys respectives, viuen a Alemanya però viatgen amb freqüència a Barcelona perquè es tracta d’una d’aquelles famílies molt unides. Ara s’ha filtrat que la petita, la Hannah, treballa com a fotògrafa professional a bodes i esdeveniments diversos. Cap de les dues no s’ha dedicat a l’esport, de la mateixa manera que tampoc no han continuat amb el negoci familiar que havien muntat els pares quan van muntar una botiga d’esports a la seva ciutat natal. La van tancar quan Flick va començar a despuntar com a entrenador, de fet.
Ara que Hansi Flick ha signat la seva renovació amb el Barça fins al 2028, els veïns de Turó Park tindran encara més oportunitats de trobar-se’l per aquells bars i restaurants com un més.