Carmen Cervera continúa totalmente desaparecida del mapa tres meses después de un ingreso hospitalario que preocupó a la familia y también a la gente que le tiene aprecio. La baronesa Thyssen sufrió una neumonía grave que la dejó muy afectada, tal como se ha sabido después, hasta el punto de que aún no está recuperada del todo tantas semanas después.

Los médicos le recomendaron que se tomara todo el verano con calma, que redujera los actos públicos y se centrara en terminar de recuperarse. Y, sorprendentemente, les ha hecho caso. Se sabe que está recluida en el chalet de Sant Feliu de Guíxols, donde se recupera alejada de los flashes. La prensa rosa ha especulado mucho sobre su estado desde entonces, precisamente porque no se sabe prácticamente nada sobre cómo se encuentra. Ahora, su sobrino ha roto el hermetismo y ha sacado a la luz información nueva que aporta un poco más de luz al tema.

Este miércoles, se ha llevado a cabo una exposición en el Espai Carmen Thyssen y su sobrino ha ido como representante ahora que ella no puede asistir por problemas de salud. Desde aquí, ha querido tranquilizar a aquellos que están preocupados por su estado. El medio digital Informalia ha recogido las declaraciones de Guillermo Cervera, quien ha destacado que la neumonía ha afectado tanto a Tita porque era fumadora.

Preocupación por el estado de salud de Carmen Cervera | Telecinco

La buena noticia, después de todo, es que la ve muy recuperada y que han logrado convencerla para que haga caso a los médicos: “Gracias a Dios, está disfrutando del verano en Sant Feliu sin estar atada a sus compromisos”. Debe haberse asustado, ella que está acostumbrada a encadenar un acto tras otro: “Ahora, en cambio, ha decidido tomarse un tiempo y disfrutar de su casa, que es una maravilla. Creo que se lo merece”, ha destacado el sobrino.

¿Cómo se encuentra realmente Carmen Cervera?

“Somos una familia muy pequeña y no hay nada mejor que estemos todos unidos. Todo el mundo está disfrutando de sus cosas porque no hay nada grave de lo que preocuparse”, dice. Y es que, si no fuera así, “uno no se movería”, “el otro no continuaría con sus planes” y él no estaría “trabajando cada día” en el resto de temas de la colección; ha repetido para intentar desmentir los rumores sobre el empeoramiento de Carmen Cervera.

El sobrino de la baronesa dice que Carmen está “perfectamente” y que la decisión de aparecer en público le corresponde solo a ella. Ahora se encuentra en una etapa “totalmente nueva” para ella, ya que nunca había disfrutado tanto del verano: “Está descubriendo la sensación de disfrutar de otras cosas que siempre había dejado en un segundo plano”.

Con estas declaraciones, el círculo más cercano de Carmen Cervera intenta poner fin a los rumores que han rodeado su estado de salud en los últimos meses y transmitir un mensaje de optimismo sobre una recuperación que, de momento, sigue avanzando con discreción desde su refugio en la Costa Brava.