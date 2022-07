Penélope Cruz i Javier Bardem guanyen un judici sobre els seus fills

Penélope Cruz i Javier Bardem han emès un comunicat on informen que han guanyat el judici contra una revista francesa per haver difós imatges dels fills de la parella a l’estiu del 2021. Així, la revista Voici ha estat condemnada per haver difós aquestes imatges “sense autorització”. La sentència la va emetre el passat 16 de juny el Tribunal de Nanterre (França) i en ella el tribunal creu que va haver-hi intromissió il·legítima d’aquesta revista en els drets a la intimitat i a la pròpia imatge dels dos artistes i de la Luna i el Leonardo, els fills menors d’edat.

La revista va emetre un reportatge titulat Penélope Cruz et Javier Bardem Leurs vacances, un jeu d’enfant, és a dir, Penélope Cruz y Javier Bardem les seves vacances, un joc de nens. Dins hi havia diverses imatges de la família a la platja, el que la parella va denunciar perquè eren de la seva “esfera privada”.

La sentència dona la raó al matrimoni en el judici contra ‘Voici’

“Amb això, l’article proporciona al lector informació tangible i precisa sobre els demandants, revelant moments d’oci i relax amb les seves famílies, amb detalls de les seves vacances d’estiu, elements que entren en l’àmbit de protecció de la intimitat establert pels textos citats i la publicació dels quals no està justificada per cap fet d’actualitat o debat d’interès general”, diu la sentència francesa.

A més, assegura que en el que fa referència als menors d’edat “és evident” que les fotografies les van fer en un espai públic que “no marca els límits ni de l’esfera privada ni dels drets d’imatge”. La sentència apunta que les imatges es van distribuir sense el consentiment de la parella d’actors ni dels menors que hi sortien.