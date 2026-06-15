Nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en el caso Leire, sobre la supuesta trama del PSOE para torpedear investigaciones contra el partido y su líder, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un informe ampliatorio que relaciona diversa documentación y elementos recogidos en los registros. Elementos que los agentes investigadores utilizan para dirigir el centro de la investigación hacia el PSOE y los responsables de su funcionamiento orgánico. De hecho, este informe podría justificar un nuevo movimiento del juez instructor, Santiago Pedraz, que acusaciones y defensas esperan que más pronto que tarde impute al PSOE en la causa.

El informe, con fecha de 11 de junio de 107 páginas y al que ha tenido acceso El Món, asegura que la formación que lidera Pedro Sánchez, pagó viajes a Leire Díez para celebrar reuniones orientadas a conseguir información para desvirtuar las investigaciones contra el partido y contra Pedro Sánchez y su entorno. Una de estas reuniones para encontrarse con el comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo.

Por otro lado, los agentes del instituto armado también relacionan varias agendas del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, imputado en el caso Koldo. Unos documentos que, a criterio de los investigadores, avalarían la tesis de que Cerdán «adquirió especial relevancia en la participación y el conocimiento» de la presunta trama del «caso Leire Díez» para intentar anular procedimientos judiciales y policiales contra el gobierno, así como buscar información comprometida contra jueces, fiscales y la misma UCO.

Portada informe de la UCO aportado al juez Pedraz para ampliar las pesquisas del caso Leire/QS

También la Guardia Civil

En este informe, que ya tiene el titular del Tribunal Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, sostiene que la Dirección General de Guardia Civil abrió varias investigaciones reservadas contra agentes de la UCO porque la exmilitante del PSOE Leire Díez se «aprovechó de la relación» con la directora general de esta. «Aprovechándose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y mediante esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire marcó como uno de sus objetivos llevar a cabo ‘investigaciones internas’ en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa», razonan los agentes.