Sánchez se defiende en el Congreso mientras Felipe González le pide que dimita o convoque elecciones

Pedro Sánchez ha defendido su inocencia una vez más ante el Congreso de los Diputados. El presidente del gobierno español ha comparecido este miércoles para abordar los casos de corrupción que afectan a su ejecutivo, negando tajantemente que él tuviera conocimiento de las actividades del exministro José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García. «Nunca conocí ni habría tolerado ninguna de estas prácticas», ha afirmado. Sánchez ha desmentido que el PSOE se haya financiado irregularmente y ha asegurado que «otros se han aprovechado de sus recursos», alimentando «rumores, medias verdades y bulos».

El jefe del ejecutivo español ha aprovechado su discurso para ratificar su «confianza» en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha criticado las «acusaciones infundadas» contra su esposa y su hermano. «Quiero que los ciudadanos sepan que no resto importancia a estos hechos ni a las causas que se investigan […] Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, a mi familia y a decenas de cargos públicos por parte del gobierno del PP», ha dicho. Sobre el caso Ábalos, Sánchez ha asegurado que él «nunca conoció ni habría tolerado ninguna de estas prácticas». «No debe haber espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean», ha sentenciado.

En cuanto al caso Zapatero, el socialista ha indicado que el expresidente le merece toda la «confianza» y ha negado que su ejecutivo tuviera ningún trato de favor respecto a Plus Ultra. «El crédito que se concedió a esta compañía aérea era plenamente legítimo […] Se hizo conforme a la ley, con todas las garantías» y siguiendo «la misma lógica y los mismos procedimientos comunitarios», ha insistido. En cuanto a las causas que afectan a su familia, Sánchez ha denunciado que tanto la investigación contra su esposa como la que afecta a su hermano se basan en «acusaciones infundadas» y forman parte de un «patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegarse en otros países occidentales».

Esta comparecencia en el Congreso se produce después de que Felipe González señalara este martes que Sánchez solo puede «dimitir» o «convocar elecciones» una vez conocida la sentencia de 24 años de prisión del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos por el caso de las mascarillas. De hecho, el expresidente socialista afirmó que ya se deberían haber convocado los comicios.

Feijóo acusa a Sánchez de ser «el nexo político corruptor»

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles a Sánchez de ser «el nexo político corruptor» de los diferentes casos conocidos recientemente. «¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su permanencia es nociva para el país y para su propio partido? Disuelva las Cortes Generales y vayamos a votar», ha dicho. El popular ha criticado el «victimismo» del jefe del ejecutivo español ante las causas judiciales abiertas que salpican al PSOE y ha vuelto a decir a los socios que dejen de apoyar a su gobierno. «Por la decencia que representa esta cámara debemos echar a Sánchez con una moción de censura. Por mí, hagámoslo hoy mismo», ha remarcado.