Junts invita a Sánchez a apartarse y ERC le pide un «plan de acción»

Más presión sobre Pedro Sánchez. Junts ha pedido al presidente del gobierno español que «se aparte» para que la cámara «ponga a alguien con la capacidad de cumplir». Así lo ha manifestado la portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, en su intervención tras la comparecencia de Sánchez sobre los casos de corrupción. Nogueras ha advertido al jefe del ejecutivo español que «no tiene ni mayoría ni legitimidad para ocupar el poder» y le ha reclamado que «se aparte» para que «la energía política» no se destine a «gestionar las consecuencias» de los problemas que le implican.

«No puede quedar todo paralizado por la situación de una persona«, ha afirmado la juntaire, que ha puesto como ejemplo a Sánchez la dimisión del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Nogueras insiste en que el socialista ha perdido la mayoría parlamentaria que lo invistió y ha acusado a la izquierda, incluida ERC, de apoyar al gobierno español para «salvar» su agenda. «Han acabado engrandeciendo a los del 155 a cambio de nada […] Si creen que la corrupción de izquierdas es menos grave que la de derechas […] Eso se llama hipocresía», ha remarcado.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado a Sánchez a ir «más allá de decir que el PP es peor». «Yo no le pido elecciones, sino un plan de acción y un programa que vaya más allá de decir a esa gente que son peores», ha dicho en su réplica a la comparecencia. Rufián ha reprochado a Sánchez que no haya dado explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, asegurando que la comparecencia del presidente español «ha decepcionado a mucha gente».

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. | Congreso de los Diputados

«Incomodidad» por los grupos que «van dando lecciones»

A su vez, el presidente español ha rechazado dimitir y se ha dirigido a Junts para pedirles que se dejen de «subterfugios». «Si quieren presentar una moción de censura con PP y Vox, háganlo […] No planteen cosas que quizás para ustedes son defendibles de cara a la galería», ha dicho. Sobre ERC, Sánchez ha expresado su «incomodidad» por el hecho de que Junts «vaya dando lecciones a otros grupos sobre cómo negocian o no» porque «sus escaños son tan importantes como los de otros grupos» que intentan defender sus intereses.