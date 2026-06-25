La presión sobre el PSOE y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no cesa. Junts pidió el pasado miércoles que el presidente español «se aparte» y ocupe su lugar «alguien con la capacidad de cumplir». Una propuesta de los juntaires que se ha reforzado esta mañana con una entrevista del secretario general de Junts, Jordi Turull, en el programa Aquí Catalunya de la SER. Turull ha señalado que al partido del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, les «consta» que dentro del PSOE hay determinados perfiles que ven con buenos ojos que Sánchez tome la ‘vía Starmer’ y dimita poniendo un cargo interino. La ‘vía Starmer’ es como en Junts han bautizado la opción de buscar otro perfil para terminar la legislatura. Un perfil que según ha expresado Rull «no tiene que ser del PSOE» sino que debería ser una propuesta que cumpliera las condiciones fijadas por el partido y que debería negociar directamente con Carles Puigdemont. «No se trata de quién es, sino que dé garantías de cumplimiento de lo que tienen pendiente con nosotros», ha señalado Turull sobre el hipotético perfil que debería ocupar la Moncloa.

No te lo puedes perder El Congreso aprueba con los votos de Junts una moción que pide a Sánchez una cuestión de confianza

El secretario general de Junts, además, ha dado por acabada la legislatura de Sánchez al frente del ejecutivo español y asegura que dentro del PSOE «hay prácticas absolutamente reprobables» como la de los diferentes escándalos por corrupción que han estallado en torno a los socialistas. «Hay gente que ha corrompido, y gente que se ha dejado corromper. Esto da más combustible y hace más grande a la extrema derecha. Por eso ayer ofrecimos una solución, porque no pueden continuar las mismas personas que han estado hasta ahora», ha remarcado Turull.

De hecho, Turull ha asegurado que «esto ya no da más de sí. Pedro Sánchez ha perdido la mayoría parlamentaria» y destaca que la propuesta hecha por la formación juntaire para relevar a Sánchez de la Moncloa tiene «convicciones democráticas» firmes. «Sánchez debe decidir si quiere terminar como un demócrata y dar la voz a los ciudadanos o acabar con una legislatura zombi», ha concluido el secretario general de Junts.

De izquierda a derecha. El presidente español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras | Junts

Puigdemont, la clave de todas las cerraduras

Turull ha destacado que la clave de todas las cerraduras estará en Waterloo con el presidente en el exilio, Carles Puigdemont. Turull ha instado al PSOE a ir hasta Waterloo y negociar la propuesta de la ‘vía Starmer’ con Puigdemont. Un presidente en el exilio que también ha sido el gran protagonista de una crítica hacia el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, a quien ha acusado de no creerse «nunca» la ley de amnistía. De hecho, Turull ha destacado que Illa «hace cuatro días decía que no se aplicaría» y lo atribuye a un miedo a la figura de Puigdemont. «No les interesa que vuelva el presidente Puigdemont porque sería sacudir el tablero político. La única alternativa que hay en Cataluña es Junts porque los otros hacen de muleta del PSC y de sus leyes de desnacionalización», ha remarcado.