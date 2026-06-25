La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez ha vuelto a quedar en evidencia este jueves. El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción impulsada por el PP que insta al presidente del gobierno español a asumir responsabilidades políticas por la situación que rodea al ejecutivo y, si no dimite, a someterse a una cuestión de confianza. La iniciativa ha prosperado gracias a los votos conjuntos de PP, Vox, UPN y Junts, que han sumado 178 diputados, frente a los 171 votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, PNB, Bildu, Podemos y BNG. La votación ha tenido un elevado valor simbólico porque evidencia que Sánchez ya no dispone de una mayoría parlamentaria sólida en el Congreso. Aun así, la moción no tiene efectos jurídicos y el presidente español no está obligado ni a dimitir ni a plantear una cuestión de confianza.

Motivaciones diferentes entre PP y Junts

La propuesta diseñada por el PP reproduce prácticamente la misma iniciativa que Junts registró el año pasado para exigir una cuestión de confianza a Sánchez, y que finalmente retiró para facilitar las negociaciones entre PSOE y Junts en Suiza. A pesar de votar a favor, fuentes de la formación de Míriam Nogueras han remarcado que los motivos que les llevan a apoyar la moción no coinciden con los del PP. Junts sostiene que el problema principal son los incumplimientos de los acuerdos de investidura con Cataluña, mientras que los populares han centrado su ofensiva en los casos de corrupción que afectan al entorno del gobierno español.

Jordi Turull, este viernes / ACN-Enric Sitjà Rusiñol

La iniciativa llega en un momento especialmente delicado para Sánchez. En los últimos días, dirigentes de Junts han abierto la puerta a un relevo al frente de la Moncloa sin necesidad de convocar elecciones. Tanto la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, como el secretario general del partido, Jordi Turull, han planteado este jueves la posibilidad de que otro dirigente asuma la presidencia si es capaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Cataluña.

El PSOE reta a Feijóo a presentar una moción de censura

Desde las filas socialistas, la respuesta ha sido desafiar a Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura si considera que Sánchez ha perdido la legitimidad para continuar gobernando. El PSOE acusa al PP de buscar un desgaste político sin atreverse a intentar una alternativa real. Aunque la iniciativa no es vinculante, la fotografía parlamentaria vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la legislatura: con esta votación, una mayoría de la cámara deja claro que Sánchez debe dar explicaciones y someter su liderazgo a examen.