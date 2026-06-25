La debilitat parlamentària de Pedro Sánchez ha tornat a quedar en evidència aquest dijous. El Congrés dels Diputats ha aprovat una moció impulsada pel PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats polítiques per la situació que envolta l’executiu i, si no dimiteix, a sotmetre’s a una qüestió de confiança. La iniciativa ha prosperat gràcies als vots conjunts de PP, Vox, UPN i Junts, que han sumat 178 diputats, davant dels 171 vots en contra de PSOE, Sumar, ERC, PNB, Bildu, Podem i BNG. La votació ha tingut un elevat valor simbòlic perquè evidencia que Sánchez ja no disposa d’una majoria parlamentària sòlida al Congrés. Tot i això, la moció no té efectes jurídics i el president espanyol no està obligat ni a dimitir ni a plantejar una qüestió de confiança.
Motivacions diferents entre PP i Junts
La proposta dissenyada pel PP reprodueix pràcticament la mateixa iniciativa que Junts va registrar l’any passat per exigir una qüestió de confiança a Sánchez, i que finalment va retirar per facilitar les negociacions entre PSOE i Junts a Suïssa. Malgrat votar-hi a favor, fonts de la formació de Míriam Nogueras han remarcat que els motius que els porten a donar suport a la moció no coincideixen amb els del PP. Junts sosté que el problema principal són els incompliments dels acords d’investidura amb Catalunya, mentre que els populars han centrat la seva ofensiva en els casos de corrupció que afecten l’entorn del govern espanyol.
La iniciativa arriba en un moment especialment delicat per a Sánchez. En els últims dies, dirigents de Junts han obert la porta a un relleu al capdavant de la Moncloa sense necessitat de convocar eleccions. Tant la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, com el secretari general del partit, Jordi Turull, han plantejat aquest dijous la possibilitat que un altre dirigent assumeixi la presidència si és capaç de garantir el compliment dels compromisos adquirits amb Catalunya.
El PSOE repta Feijóo a presentar una moció de censura
Des de les files socialistes, la resposta ha estat desafiar Alberto Núñez Feijóo a presentar una moció de censura si considera que Sánchez ha perdut la legitimitat per continuar governant. El PSOE acusa el PP de buscar un desgast polític sense atrevir-se a intentar una alternativa real. Si bé la iniciativa no és vinculant, la fotografia parlamentària torna a posar en evidència la fragilitat de la legislatura: amb aquesta votació, una majoria de la cambra deixa clar que Sánchez ha de donar explicacions i sotmetre el seu lideratge a examen.