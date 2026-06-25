La pressió sobre el PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no cessa. Junts va demanar el passat dimecres que el president espanyol “s’aparti” i ocupi el seu lloc “algú amb la capacitat de complir”. Una proposta dels juntaires que s’ha reforçat aquest matí amb una entrevista del secretari general de Junts, Jordi Turull, al programa Aquí Catalunya de la SER. Turull ha assenyalat que al partit del president a l’exili, Carles Puigdemont, els “consta” que dins del PSOE hi ha determinats perfils que veuen amb bons ulls que Sánchez agafi la ‘via Starmer’ i dimiteixi posant un càrrec interí. La ‘via Starmer’ és com a Junts han batejat l’opció de buscar un altre perfil per acabar la legislatura. Un perfil que segons ha expressat Rull “no cal que sigui del PSOE” sinó que hauria de ser una proposta que complís les condicions fixades pel partit i que hauria de negociar directament amb Carles Puigdemont. “No es tracta de qui és, sinó que doni garanties de compliment d’allò que tenen pendent amb nosaltres”, ha assenyalat Turull sobre l’hipotètic perfil que hauria d’ocupar la Moncloa.
El secretari general de Junts, a més, ha donat per acabada la legislatura de Sánchez al capdavant de l’executiu espanyol hi assegura que dins del PSOE “hi ha pràctiques absolutament reprovables” com la dels diferents escàndols per corrupció que han esclatat al voltant dels socialistes. “Hi ha gent que ha corromput, i gent que s’ha deixat corrompre. Això dona més combustible i fa més gran a l’extrema dreta. Per això ahir vam oferir una solució, perquè no poden continuar les mateixes persones que han estat fins ara”, ha etzibat Turull.
De fet, Turull ha assegurat que “això ja no dona més de si. Pedro Sánchez ha perdut la majoria parlamentària” i destaca que la proposta feta per la formació juntaire per rellevar Sánchez de la Moncloa té “conviccions democràtiques” fermes. “Sánchez ha de decidir si vol acabar com un demòcrata i donar la veu als ciutadans o acabar amb una legislatura zombi”, ha conclòs el secretari general de Junts.
Puigdemont, la clau de tots els panys
Turull ha destacat que la clau de tots els panys estarà a Waterloo amb el president a l’exili, Carles Puigdemont. Turull ha instat el PSOE a anar fins a Waterloo i negociar la proposta de la ‘via Starmer’ amb Puigdemont. Un president a l’exili que també ha estat el gran protagonista d’una crítica cap a l’actual president de la Generalitat de Catalunya, el socialista Salvador Illa, a qui ha acusat de no creure’s “mai” la llei d’amnistia. De fet, Turull ha destacat que Illa “fa quatre dies deia que no s’aplicaria” i ho atribueix cap a una por de la figura de Puigdemont. “No els interessa que torni el president Puigdemont perquè seria sacsejar el taulell polític. L’única alternativa que hi ha a Catalunya és Junts perquè els altres fan de crossa del PSC i de les seves lleis de desnacionalització”, ha etzibat.