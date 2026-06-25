El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha descartat aquest dijous la proposta de Junts perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, dimiteixi i doni pas a un relleu a la Moncloa seguint la denominada “via Starmer”. “Crec que la gent es mereix moltíssim més”, ha afirmat en declaracions als mitjans des de la seu del partit.
Junqueras ha carregat contra el que considera un escenari de confrontació política basada en declaracions i contradeclaracions i ha reclamat que els partits “es posin a treballar d’una vegada”. “La gent no viu de discursos, ni de titulars, ni de faltes de respecte constants. Ja n’hi ha prou”, ha etzibat. Segons el republicà, la ciutadania està cansada del “teatre polític”, i ha defensat que les prioritats haurien de centrar-se en qüestions concretes com el cost de la vida o l’accés a l’habitatge. “Ens avorreix molt”, ha resumit. En aquest sentit, Junqueras ha recordat que el PSOE té encara diversos compromisos pendents amb ERC, com ara la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), la reforma del model de finançament autonòmic o mesures vinculades al cost de la vida.
Junts i la “via Starmer”
Les declaracions de Junqueras arriben després que Junts hagi intensificat la pressió sobre el president espanyol i hagi plantejat obertament la seva sortida de la Moncloa. La formació independentista va demanar dimecres que Sánchez “s’aparti” i deixi pas a un nou president capaç de complir els compromisos pendents amb Catalunya. Aquest mateix matí, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en aquesta línia en una entrevista a Aquí Catalunya de la SER, on ha assegurat que al PSOE hi ha sectors que veuen amb bons ulls una “via Starmer”, un relleu intern de Sánchez amb un perfil interí fins al final de la legislatura.
Junts defensa que aquest hipotètic relleu no ha de ser necessàriament d’un candidat socialista, sinó d’una figura amb capacitat de garantir els acords pendents amb el partit de Carles Puigdemont, amb qui haurien de negociar directament les condicions. Turull ha donat per esgotada la legislatura i ha acusat el PSOE de mantenir “pràctiques reprovables” en un context marcat pels escàndols de corrupció. També ha advertit que la situació política actual “alimenta l’extrema dreta” i ha conclòs que Sánchez haurà de decidir entre esgotar la legislatura o convocar eleccions.