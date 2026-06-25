El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha descartado este jueves la propuesta de Junts para que el presidente español, Pedro Sánchez, dimita y dé paso a un relevo en la Moncloa siguiendo la denominada «vía Starmer». “Creo que la gente se merece muchísimo más”, ha afirmado en declaraciones a los medios desde la sede del partido.

Junqueras ha cargado contra lo que considera un escenario de confrontación política basada en declaraciones y contradeclaraciones y ha reclamado que los partidos “se pongan a trabajar de una vez”. “La gente no vive de discursos, ni de titulares, ni de faltas de respeto constantes. Ya basta”, ha espetado. Según el republicano, la ciudadanía está cansada del “teatro político”, y ha defendido que las prioridades deberían centrarse en cuestiones concretas como el coste de la vida o el acceso a la vivienda. “Nos aburre mucho”, ha resumido. En este sentido, Junqueras ha recordado que el PSOE tiene aún varios compromisos pendientes con ERC, como la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la reforma del modelo de financiación autonómica o medidas vinculadas al coste de la vida.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habla por teléfono durante una sesión en el Congreso de los Diputados / Alberto Ortega / Europa Press

Junts y la «vía Starmer»

Las declaraciones de Junqueras llegan después de que Junts haya intensificado la presión sobre el presidente español y haya planteado abiertamente su salida de la Moncloa. La formación independentista pidió el miércoles que Sánchez “se aparte” y deje paso a un nuevo presidente capaz de cumplir los compromisos pendientes con Cataluña. Esta misma mañana, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha insistido en esta línea en una entrevista en Aquí Catalunya de la SER, donde ha asegurado que en el PSOE hay sectores que ven con buenos ojos una “vía Starmer”, un relevo interno de Sánchez con un perfil interino hasta el final de la legislatura.

Junts defiende que este hipotético relevo no tiene que ser necesariamente de un candidato socialista, sino de una figura con capacidad de garantizar los acuerdos pendientes con el partido de Carles Puigdemont, con quien deberían negociar directamente las condiciones. Turull ha dado por agotada la legislatura y ha acusado al PSOE de mantener “prácticas reprobables” en un contexto marcado por los escándalos de corrupción. También ha advertido que la situación política actual “alimenta la extrema derecha” y ha concluido que Sánchez tendrá que decidir entre agotar la legislatura o convocar elecciones.