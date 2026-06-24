Junts convida Sánchez a apartar-se i ERC li demana un “full de ruta”

Més pressió sobre Pedro Sánchez. Junts ha demanat al president del govern espanyol que “s’aparti” perquè la cambra “posi algú amb la capacitat de complir”. Així ho ha manifestat la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, en la seva intervenció després de la compareixença de Sánchez sobre els casos de corrupció. Nogueras ha advertit el cap de l’executiu espanyol que “no té ni majoria ni legitimitat per ocupar el poder” i li ha reclamat que “s’aparti” perquè “l’energia política” no es destini a “gestionar les conseqüències” dels problemes que l’impliquen.
“No pot quedar tot paralitzat per la situació d’una persona“, ha afirmat la juntaire, que ha posat com a exemple a Sánchez la dimissió del primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer. Nogueras insisteix que el socialista ha perdut la majoria parlamentària que el va investir i ha acusat l’esquerra, inclosa ERC, de donar suport al govern espanyol per “salvar” la seva agenda. “Han acabat engrandint els del 155 a canvi de res […] Si creuen que la corrupció d’esquerres és menys greu que la de dretes […] D’això se’n diu hipocresia”, ha remarcat.
Per la seva banda, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha instat Sánchez a anar “més enllà de dir que el PP és pitjor”. “Jo no li demano eleccions, sinó un full de ruta i un programa que vagi més enllà de dir a aquesta gent que són pitjors”, ha dit en la seva rèplica a la compareixença. Rufián ha retret a Sánchez que no hagi donat explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE, assegurant que la compareixença del president espanyol “ha decebut molta gent”.
“Incomoditat” pels grups que “van donant lliçons”
Al seu torn, el president espanyol ha rebutjat dimitir i s’ha dirigit a Junts per demanar-los que es deixin de “subterfugis”. “Si volen presentar una moció de censura amb PP i Vox, facin-ho […] No plantegin coses que potser per a vostès són defensables de cara a la galeria”, ha dit. Sobre ERC, Sánchez ha expressat la seva “incomoditat” pel fet que Junts “vagi donant lliçons a altres grups sobre com negocien o no” perquè “els seus escons són tan importants com els d’altres grups” que proven de defensar els seus interessos.