L’exministre de Transports i exsecretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha trencat el silenci després de ser condemnat a 24 anys i 3 mesos de presó pel Cas Mascaretes. En un àudio de 12 minuts que ha publicat la cadena SER, l’exdirigent socialista ha puntat contra el poder polític i judicial per lamentar la seva sentència i ha assegurat que ha estat víctima d’un judici “polític”.
Ábalos ha assegurat que en el judici del Cas Mascaretes “s’ha castigat al polític” en una “sentència exemplaritzant que s’allunya de la Justícia”. Una sentència que l’exdirigent socialista ha assegurat que estava “predeterminada”, ja que des de la instrucció de la causa se li va suposar una culpabilitat per intentar forçar una confessió. L’exministre espanyol ha lamentat que, a parer seu, el judici no va servir de res i assegura que la condemna estava “predeterminada” i assenyala que durant el procés judicial hi havia “implicacions polítiques clares”.
A la guerra contra Aldama
En l’àudio l’exministre de transports espanyol també ha carregat contra l’empresari Víctor de Aldama, qui ha estat condemnat molt més suaument que no pas Ábalos o el seu assessor, Koldo García. Ábalos ha assegurat que la confessió de l’empresari espanyol no tenia res a veure amb la netedat de les institucions sinó que ha “confessat en interès propi, per a aconseguir la impunitat en aquesta i la resta de causes, assenyalant només als polítics i protegint entre altres al personal de la Guàrdia Civil que donava suport a la seva organització”.
De fet, el comportament de Víctor de Aldama durant el procés judicial ha estat l’objecte de la ira de l’exsecretari d’organització del PSOE, qui ha criticat el “pacte” que l’empresari ha segellat amb la Fiscalia Anticorrupció. Ábalos denuncia que aquest acord entre la Fiscalia i Aldama ha fet que el corruptor surti indemne del cas i “sense propòsit d’esmena” perquè continua dedicat “als mateixos” negocis d’hidrocarburs que van provocar la seva entrada a la presó per haver comès un suposat frau en l’IVA. L’exministra, de fet, assegura que el Tribunal Suprem (TS) va basar la seva condemna en les paraules i confessió d’Aldama sense tenir en compte altres informacions i proves; Ábalos posa com a exemple uns informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que situaven a Aldama al capdavant de l’organització criminal i que l’UCO descartava que el testimoni de l’empresari tingués cap rellevància en la investigació.