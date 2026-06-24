Begoña Gómez entrega el passaport per la causa de possible corrupció

Primers moviments després de l’obertura d’un judici oral a Begoña Gómez. La dona del president espanyol, Pedro Sánchez, ha entregat aquest dimecres a la tarda el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Gómez ha arribat als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid poc abans de les sis de la tarda i ha accedit directament a l’edifici pel garatge després de sol·licitar-ho per motius de seguretat. Aquesta és una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d’influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. El magistrat també li va ordenar comparèixer cada quinze dies al jutjat i li va prohibir sortir de l’Estat.
A més de Gómez, Peinado ha enviat també a judici a la seva assessora, Cristina Álvarez, per a qui ha decretat les mateixes mesures cautelars. El jutge també ha obert judici oral contra l’empresari Juan Carlos Barrabés, el tercer implicat en la presumpta trama corrupta, però en aquest cas no ha decretat cap mesura cautelar. En el seu text, Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. De fet, insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va causar que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado.
Sánchez defensa la seva innocència
Cal recordar que Sánchez ha comparegut aquest dimecres per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu, tot negant taxativament que ell tingués cap coneixement de les activitats de l’exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. “Mai vaig conèixer ni hauria tolerat cap d’aquestes pràctiques”, ha afirmat. Sánchez ha desmentit que el PSOE s’hagi finançat irregularment i ha assegurat que “altres s’han aprofitat dels seus recursos”, alimentant “rumors, mitges veritats i bulos”.