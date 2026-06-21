El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido de urgencia este domingo para analizar de urgencia la interlocutoria del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El magistrado ha enviado a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a juicio y le ha retirado el pasaporte. Gómez está acusada de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos cuando codirigía una cátedra en la Universidad Complutense. Además, Peinado obliga a Gómez a presentarse en los juzgados cada dos semanas y le ha prohibido salir del territorio español.

La reunión de los miembros del CGPJ de urgencia telemáticamente con la intención de analizar la interlocutoria. La reunión se ha hecho después de que el sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiera aplicar “las medidas procedentes” contra Peinado por “cuestionar gravemente la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad” en la resolución en la que dicta la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y le retira el pasaporte alegando que los escoltas podrían ayudarla a huir. El encuentro ha terminado con la única decisión de únicamente aplazar el debate hasta el lunes.

Begoña Gómez Europa Press

La presidenta del CGPJ ve una falta grave

Durante la reunión, de aproximadamente una hora de duración, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, habría propuesto remitir la interlocutoria del juez Peinado al promotor de acción disciplinaria del organismo para que estudie una posible «falta grave» del magistrado. Los vocales conservadores, sin embargo, han pedido más tiempo para el debate.

Además de Gómez, Peinado envió también a juicio a su asesora, Cristina Álvarez, para quien decretó las mismas medidas cautelares. El juez también abrió juicio oral contra el empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer implicado en la presunta trama corrupta, pero en este caso no dictó ninguna medida cautelar.

El PSOE reitera la inocencia de Gómez

Tras el anuncio de la apertura del juicio oral contra Gómez y la imposición de medidas cautelares, el PSOE reiteró la “inocencia” de la esposa de Sánchez. “Hace dos años que es perseguida judicial y políticamente. Y calificó de escándalo democrático la interlocutoria del juez.