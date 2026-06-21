El CGPJ analitza d’urgència les mesures cautelars del jutge Peinado contra Begoña Gómez

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) s’ha reunit d’urgència aquest diumenge per analitzar d’urgència la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El magistrat ha enviat a la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a judici i li ha retirat el passaport. Gómez està acusada dels delictes de tràfic d’influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics quan codirigia una càtedra a la Universtitat Complutense. A més, Peinado obliga a Gómez a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i li ha prohibit sortir del territori espanyol.
La reunió dels membres del CGPJ d’urgència telemàticament amb la intenció d’analitzar la interlocutòria. La reunió s’ha fet després que dissabte el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, demanés aplicar “les mesures procedents” contra Peinado per “qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat” en la resolució en la qual dicta l’obertura de judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. La trobada ha acabat amb l’única decisió d’únicament ajornar el debat fins a dilluns.
La presidenta del CGPJ hi veu una falta greu
Durant la reunió, d’aproximadament una hora de durada, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, hauria proposat remetre la interlocutòria del jutge Peinado al promotor d’acció disciplinària de l’organisme perquè estudiï una possible “falta greu” del magistrat. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
A més de Gómez, Peinado va enviar també a judici a la seva assessora, Cristina Álvarez, per a qui va decretar les mateixes mesures cautelars. El jutge també va obrir judici oral contra l’empresari Juan Carlos Barrabés, el tercer implicat en la presumpta trama corrupta, però en aquest cas no va dictar cap mesura cautelar.
El PSOE reitera la innocència del jutge
Després de l’anunci de l’obertura del judici oral contra Gómez i la imposició de mesures cautelars, el PSOE va reiterar la “innocència” de la dona de Sánchez. “Fa dos anys que és perseguida judicial i políticament. I va titllar d’escàndol democràtic la interlocutòria del jutge.