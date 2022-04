‘Eufòria’ expulsa la concursant més explosiva i ho xerra tot en directe

El programa musical de TV3, presentat per Marta Torné i Miki Nuñez, continua arrasant. Eufòria va liderar l’audiència de divendres de forma contundent, amb una quota del 17,8% i 324.000 espectadors. Pel que fa a les audiències digitals, va fer el rècord setmanal, així com en les xarxes socials en entrar al TOP 3 de temes més comentats del dia a Twitter. L’expulsada de la quarta gala va ser la Llum, una de les preferides però realment qui s’ho mereixia perquè mai no ha afinat tant com els altres. Ella era la més cridanera, la concursant que donava més joc i que protagonitzava les actuacions més estrafolàries. Aquest dilluns han volgut entrevistar-la al Tot es mou, on s’ha mostrat molt agraïda a la cadena per donar-li aquesta oportunitat.

El seu pas pel programa ha estat molt intens, el que ha fet que necessiti una setmana de retir espiritual a la muntanya: “Encara estic ubicant-me una mica, després d’aquests dies de desconnexió. He tingut cap avall des de la primera gala que podia marxar, sempre que he estat en la zona de perill. L’experiència ha estat realment eufòrica, amb molta pressió i moltíssima feina. Era difícil per a mi, a més a més, perquè mai no havia cantat amb micròfon i la tecnologia de l’escenari. Ha estat molt intens perquè he gaudit cada gala com si fos l’última. El públic m’ha salvat un parell de cops i n’estic molt orgullosa, perquè em feien fallar i, tot i així, volien donar-me una altra oportunitat”.

Considera que no va fallar res de la seva darrera actuació, en la que creu que ho va donar tot: “Vaig estar al 100%, concentrada i gaudint i jugant com he fet en totes. A partir d’ara sé que he de continuar treballant en les meves habilitats i la meva tècnica, perquè és cert que l’actuació en directe em generava molta pressió i em despistava en veure el públic tan a sobre. Per això no afinava al 100% com sí que feia en els assajos, perquè aquí tenia massa distraccions. Jo sempre gaudeixo molt”.

Fes clic aquí per veure el vídeo de l’entrevista | Tot es mou

La Llum és un autèntic terratrèmol i els teleespectadors l’han estimat molt: “He rebut molts missatges d’estima i això em fa moltíssima il·lusió. He notat l’escalfor de la gent, sí. I si hi hagués repesca, és clar que m’encantaria que m’escollissin i tornar-hi! De moment vull continuar formant-ne i treballar les mancances que puc tenir. M’agradarà fer performances en llocs estranys i també tinc ganes d’actuar al carrer. Com a artista, crec que la meva virtut més gran és la imaginació i la constància”.

No ha volgut mullar-se sobre qui creu que guanyarà Eufòria, però sí que ha deixat clar que li agradaria que ho fes la Scorpio: “En aquest programa hi ha molta veritat. Espero que els meus companys continuïn donant-ho tot i gaudint, que això és el més important. Hi ha un equip de professionals dels quals poden aprendre moltíssim”. I com es porten entre els concursants? “Entre nosaltres tenim molta companyonia, ens cuidem molt, hi ha molta comunicació… És una relació molt pura. Hem anat a parar persones amb estils molt marcats i les idees clares”.