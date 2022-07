Un empat i la caiguda d’espectadors marquen l’episodi de ‘La gran vetllada’

La gran vetllada manté la seva quota amb un 10% però perd 20.000 espectadors i és queda amb 164.000 en el programa del passat dimecres. El programa de la Carol Rovira de TV3, continua sorprenent als espectadors, però sembla que no acaba d’encaixar del tot per algunes persones, ja que ha perdut visualitzacions d’ençà que es va estrenar el primer episodi. En aquesta última entrega hem pogut veure tres artistes entregats que han competit per endur-se un premi de 3.000 euros. Borja González ha estat el guanyador d’aquest episodi, després d’un tens empat que ha acabat desfent un dels altres participants, Jordi Pota.

Les xarxes no han explotat aquesta vegada com ho porten fent des del primer programa de La gran vetllada. Tot i això aquest programa ha tingut un final inesperat. I és que en les condicions del concurs s’explica que si hi ha un empat entre dos jugadors, el tercer és l’encarregat de decidir qui s’emporta el premi. En aquest programa, Laura Isanta i Borja González han empatat amb un total de 28 punts, després de sumar totes les seves puntuacions, és a dir, ambientació de la casa, menjar i actuació final. Ha estat Jordi Pota, el tercer en discòrdia -que ha acabat últim després d’un dura valoració d’Isanta- qui ha decidit que González s’enduia el premi de la nit, ja que “la teva actuació m’ha emocionat”, ha dit el concursant.

Una valoració artística i no culinària

Pota ha donat diverses pistes de perquè ha triat a González com a guanyador. Tot i que es podria pensar que ho ha fet després de rebre algunes crítiques més “dures” d’Isanta, ja que la seva valoració ha estat molt més baixa que la de González, Pota ha assegurat que s’ha basat en la part més artística del concurs. “Jo vull valorar l’actuació i per això crec que ha de guanyar el Borja”, ha etzibat el mig de la taula el tercer concursant.