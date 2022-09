Agnès Marquès, a l’hospital després de trencar-se el canell

Agnès Marquès no ha començat Planta Baixa amb bon peu. La periodista engegava aquesta aventura el passat dilluns 5 de setembre, un dia de canvis a la graella de TV3 en què veiem el programa en horari de tardes per primera vegada i amb ella de presentadora. Només quatre dies després moria la reina Elisabet II, una pèrdua que alterava tots els plans d’un programa que havia d’adaptar-se a totes les notícies que això generaria. Un altre problema? Que l’Agnès patia un accident en el seu temps lliure que l’ha forçat a agafar la baixa.

Era el passat dilluns 12 de setembre quan la vèiem aparèixer en antena amb el braç embenat. Què li havia passat? Ella mateixa ho explicava: “Vaig acompanyar la meva filla a patinar i mira… No és res que no tingui solució, però és el que passa per tenir fills. El que està clar és que aquesta no és manera de començar. El quart dia de programa mor la reina d’Anglaterra i al sisè, em trenco jo el canell“.

Agnès Marquès publica una fotografia des de l’hospital després de l’operació

Dos dies després, va anunciar que havia d’agafar la baixa perquè necessitava passar per quiròfan: “Avui no faré el Planta Baixa i demà no podré participar a La semana com estava previst per presentar Ningú no sap que soc aquí. Toca arreglar l’avaria que m’he fet al canell“, escrivia en un post a Instagram que acompanyava d’una fotografia en què se li veia tot el braç enguixat.

Aquest dijous reapareixia en una altra fotografia que ja la mostra a la llitera d’un hospital en companyia del metge que l’ha operat: “En les millors mans, les del doctor Xavier Mir. A banda de ser proper i empàtic amb totes les meves pors davant d’una trencadissa important, desprèn passió absoluta per tot allò que fa i quanta confiança dona això! Queda tota la recuperació i que passi el dolor, però he fet un pas de gegant gràcies a ell. Quins grans metges tenim”.

La presentadora no ha dit quants dies haurà d’estar de baixa, però potser pot tornar dilluns vinent ja encara que hagi de dur el guix al braç uns quants dies més.