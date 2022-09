La icònica corresponsal Margalida Solivellas s’acomiada emocionada de TV3

Margalida Solivellas s’ha acomiadat de TV3 després de 36 anys com a delegada de la cadena des de les Illes Balears. La periodista formava part dels grans clàssics, una històrica que s’ha acomiadat dels teleespectadors amb una última crònica des de Palma. En Toni Cruanyes va aprofitar l’ocasió per desitjar-li una jubilació tranquil·la i per agrair-li tota la feina que ha fet al llarg d’aquestes tres dècades. Ella, emocionada i amb la veu trencada, no va poder evitar aparèixer amb els ulls humits de llàgrimes.

“Aquesta és l’última crònica que ens envia Margalida Solivellas des de Palma després de 36 anys com a delegada de TV3 a les Balears. Han donat per molt, Margalida”, introduïa el presentador. Ella, emocionada, reconeixia que les ha vist de tots colors: “Sí, han passat moltes coses i en seguiran passant, però d’altres les explicaran. Així és la vida i així ha de ser! Aquí sempre sortim molta gent i hem donat veu a moltes opinions com en aquesta última crònica. Voldríem destacar que tota aquesta gent ha anat creixent amb nosaltres, escriptores, actrius, periodistes, professors i professionals d’altres àmbits… Tots formen part i enriqueixen aquesta societat tan diversa”, ha dit com a comiat.

📺 Margalida Solivellas: "Seguiran passant moltes coses i altres ho explicaran. Així és la vida."



La delegada de TV3 a les Balears es jubila després 36 anys a la casa.



Moltes gràcies per la professionalitat i el rigor, @margasoli! Et trobarem a faltar! pic.twitter.com/tpOunWCvTo — TV3.cat (@tv3cat) September 15, 2022

Així va ser la primera intervenció de Margalida Solivellas a TV3

El “moltes gràcies i bona jubilació” del Toni Cruanyes han tancat aquesta llarga etapa de la Margalida a TV3, que ara descansarà en una merescuda jubilació. L’arxiu de la cadena ha volgut recorda com va ser el seu primer stand up l’any 1986, en què informava sobre l’inici del debat general sobre la situació de les Illes Balears en el seu Parlament.

Avui es jubila @margasoli, que ens ha informat des de fa 36 anys dels fets que passaven a les Illes. La recordem amb el seu primer stand up, que tenim a l’arxiu, de l’any 1986. Molta sort en la nova etapa! pic.twitter.com/B5VbBSCljT — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) September 15, 2022

L’anunci de la jubilació de la corresponsal de la casa a les Illes Balears ha fet molta pena a companys que han estat amb ella al llarg de tots aquests anys. Twitter s’ha omplert de missatges d’agraïment i felicitació per part d’estrelles de TV3 i també de personatges coneguts com la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.