Críticas a ‘Cites Barcelona’ de TV3 por su rodaje en catalán y castellano

Cites Barcelona se estrenará en TV3 el próximo 12 de junio, una fecha marcada en el calendario de los fans de las dos anteriores temporadas. En esta ocasión, la cadena pública ha necesitado la financiación de otras plataformas para poder hacer frente a una serie muy costosa. Coproducida por los dos y rodada totalmente en la capital catalana, esta versión modernizada llega seis años después del final de la una producción que fue muy exitosa.

Hacía meses que se sabía que TV3 estrenaría en exclusiva los dos primeros capítulos, los que emitirá íntegramente en catalán, mientras que Prime Video tendrá disponibles todos los episodios en una mezcla entre catalán y castellano porque así lo ha decidido la plataforma. Cada personaje ha mantenido su idioma durante el rodaje y TV3 lo que hará será doblar aquellas partes que, en la versión de Amazon, han sido rodadas en castellano. Esto ha indignado muchísimo a una parte de la audiencia de la cadena, que han estallado en Twitter después de la publicación del tráiler de esta serie.

El cantante y líder de Obesas, Arnau Tordera, publicó un tuit incendiario que levantó mucha polvareda en las redes: «Vergüenza de TV3, vergüenza de dirección, vergüenza de guionistas, vergüenza de actores y vergüenza absolutamente todo el mundo quien tiene algo a ver. Cómplices necesarios para la minorización y la extinción de la lengua catalana. Que esta culpa os atormente siempre más». Ahora bien, poco después ha acabado borrando este mensaje.

¿Cómo ha justificado haberse hecho atrás de este modo? Con otro en el que se muestra más o menos satisfecho al haber sabido que TV3 ha doblado la parte en castellano: «Borro el tuit sobre Cites Barcelona (el nombre más horroroso posible de la historia) y TV3 porque, según dicen, aquí se emitirá íntegramente en catalán. Estaremos atentos a esto y a cualquiera otra cosa, la dignidad se defiende con garras y dientes».

Ante esto, ha habido usuarios que han continuado con la crítica y han publicado igualmente más comentarios negativos hacia la cadena: «No borres nada, en vez de invertir recursos en más productos catalanes, los invierten rodando el 50% en castellano ¡y después tener que doblarlo!», «¿Íntegramente como la primera temporada? ¿O como en todas las malditas series modernas que hace TV3 con personajes que tienen que hablar castellano?», «No aflojes, Arnau«, «¿Qué sentido tiene financiar TV3 y no es para promover y dignificar la lengua catalana? La oferta audiovisual en castellano ya la tenemos y domina el panorama», «Pues por no respetar exclusivamente el catalán, ¡no lo pienso mirar! A tomar por saco», han escrito algunos entre otros muchos.

😡En català i castellà, oi? Quin sentit té finançar @tv3 si no és per a promoure i dignificar la llengua catalana? L’oferta audiovisual en castellà ja la tenim i domina el panorama.

Doncs per no repectar exclusivament el català,no ho penso mirar!!! A prendre pel sac!!!

Íntegrament com la primera temporada? On com en totes les maleïdes sèries modernes que fa TV3 hi ha personatges que han de parlar castellà? Igual que en la primera temporada de Cites.