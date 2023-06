El estreno de Cites Barcelona ha venido acompañada de críticas prácticamente desde que se supo que se emitiría. Este lunes se podían ver, en exclusiva a TV3, los dos primeros capítulos y, desgraciadamente, los comentarios negativos se han acentuado. Los problemas técnicos han sido una constante a lo largo de toda la emisión y esto ha generado en una avalancha terrible de lamentaciones en Twitter. ¿Qué ha pasado?

Hay que recordar que supuso un gran hándicap tener que grabar media serie en castellano y, posteriormente, doblar estos personajes (muchos de ellos interpretados por actores y actrices catalanes). Ante esto, la cadena se apresuraba a decir que ofrecería la posibilidad de ver la serie en versión original. La cuestión ha sido que, este lunes, esta opción no ha funcionado. El dual no ha ido bien en ningún momento y esto ha indignado buena parte de la audiencia, sobre todo a aquellos que ya se habían quejado del doblaje.

I no hi ha l'opció de veure-la en versió original tot i que dèieu que sí…

Pero es que, además, también se han oído interferencias en el sonido de fondo un par de veces. Las incidencias se han ido acumulando, así como las primeras reseñas negativas en la red, y la emisión se ha tenido que interrumpir unos minutos para intentar arreglar todos estos problemas de sonido. En los últimos instantes, todo parecía haberse solucionado, pero.

Sento dir que el doblatge és terrible i que he intentat veure l’episodi en V.O, però no ha estat possible perquè l’àudio em saltava al català sense que jo toqués cap botó i un cop que he aconseguit que es mantingués en castellà ha començat a fer un soroll eixordador. Estrany…