‘Eufòria’ da la última sorpresa en una gala final explosiva

Nada estaba escrito –excepto una cosa que diremos al final– y esto ha permitido que la segunda edición de Eufòria haya acabado con una gala final explosiva que, una vez más, ha traído una sorpresa. De hecho, ha habido dos: una preparada –sorpresa para los espectadores y para los concursantes, pero no para el equipo del programa– y otra imprevista, puesto que dependía del público. Pero vayamos por partes y empecemos por lo que todo el mundo que ha seguido el talent show de TV3 quería saber: ¿quién ha ganado? La respuesta es: Jim. Pero esta no ha sido la sorpresa, porque era una ganadora probable. Lo que ha dejado todo el mundo boquiabierto –literalmente, merece la pena recuperar las imágenes del momento– ha sido la eliminación de Alèxia en la primera ronda de votaciones.

El momento en que las tres finalistas de ‘Eufòria’, Carla, Alèxia y Jim, saben que Alèxia es la eliminada en la primera ronda de votaciones / TV3

La final del concurso de la cadena de televisión pública catalana enfrentaba Alèxia, Jim y Carla y las tres han cantado una primera canción. Alèxia ha hecho One night only , de Dream Girls; Jim ha cantado Somnis entre boires , de Sangtraït, y Carla, Don’t rain on my parade , que Barbra Streisand borda en la película Funny Girl .







Después de las actuaciones, se ha dado la palabra a los telespectadors y han votado más de 170.000 personas, un «récord histórico», según ha anunciado la presentadora del programa, Marta Torné, que ha asegurado que esta fue, aproximadamente, la cifra de votos de las dos rondas sumadas de la final del año pasado. Y estos 170.000 y pico televidentes han repartido su apoyo en un 44%, un 33% y un 23%. Cómo hacen siempre a Eufòria , primero se han mostrado los «porcentajes ciegos», es decir solamente las cifras, sin decir a qué concursante correspondía cada una. Y, después de alimentar la emoción todavía más durante un par de minutos, se ha comunicado solamente cuál de las tres finalistas había recibido un porcentaje más bajo de votos, puesto que se trataba de eliminar a una y que las otras dos pasaran a la última ronda. Entonces se ha sabido que caía Alèxia, la misma que hace dos semanas fue enviada directamente a la final –sin tener que luchar en la segunda semifinal– y que, por lo tanto, era considerada la favorita.

La misma Marta Torné ha expresado su sorpresa. «Habiendo llegado a la final directamente, creía que al menos pasarías a la segunda ronda», le ha admitido. Pero el resto de implicados estaban todavía más estupefactos. De hecho, esta semana ha habido debate en las redes contra la eliminación de la Sofía de la semana pasada –como ya pasó con la expulsión de Elena– y mucho alboroto alrededor de la figura de Alèxia, que la mayoría de espectadores daban como ganadora. Algunos se quejaban, porque preferían otra de las finalistas o porque creían que la victoria correspondía a algún concursante eliminado, pero lo consideraban hecho.

Este golpe de efecto, por lo tanto, ha hecho aumentar todavía más el alto voltaje de esta última gala, que había empezado con tres videos muy emotivos, grabados en Constantí –el pueblo de Alèxia–, Granollers –la población donde vive Jim– y Terrassa –la ciudad de Carla–, donde familiares, amigos, exprofessors y vecinos de cada una de las finalistas participaban en un encuentro-performance para expresar su admiración y apoyo a su concursante. Han salido recuerdos, anécdotas y palabras de alabanza que han hecho llorar a las tres chicas antes de cantar, puesto que les han hecho ver su video justo antes de actuar: un trance emocional que ha puesto a prueba su profesionalidad para recomponerse en unos segundos y afinar la voz.

Una sorpresa muy organizada







Mientras se daba tiempo a los espectadores para votar en la primera ronda de la noche, ha llegado la sorpresa preparada : la actuación del jurado, los coaches y los miembros del VAR musical, que han recreado fragmentos de actuaciones de los concursantes a lo largo de las galas de toda la temporada. La cara de emoción de cada uno de los jóvenes cuando veían su trabajo reinterpretado por las personas que les han estado guiando y evaluando era indescriptible. La coah Paula Malia ha abierto fuego con el Superfort de Josmar que hace unas semanas se hizo suyo la Sofía, pero después han venido, entre otros, un ¿A quién le importa? de Carol Rovira, un Només tu –la canción de Pablo Alboran que hace poco pasó por la voz de Carlos– en boca de Elena Gadel y un impactante Per qué he plorat?, uno de los momentos más brillantes que ha tenido Alèxia en el programa, revisitado por Daniel Anglès.

La despedida a Alèxia: «Entraste tímida y te vas poderosa»

Después de las primeras votaciones, para despedir a Alèxia el jurado le ha dirigido unas palabras. «Tu recorrido quizás ha sido el más emocionante de todos. Entraste tímida e insegura y te vas grande, poderosa, pisando fuerte. Te tienes que sentir ganadora», le ha dicho Elena Gadel. Ella ha asegurado que se sentía «muy feliz». «Muchas gracias, nunca podré agradecer todo el que siento», ha añadido. Después se ha podido ver su última actuación, ya fuera de concurso, con un Vestida de nit de Sílvia Pérez Cruz, canión para la cual le habían puesto un traje de gala, aprincesa do, blanco y con lucecitas, que no pegaba nada con la pieza musical ni con lo que representa la artista de Palafrugell que la ha popularizado. Aun así, ya no tenía importancia.







Segunda ronda de actuaciones: Anastacia vs. Miki Núñez

En la segunda ronda de actuaciones, Jim ha defendido su versión de I’m outta love , de la potente Anastacia, que le encajaba tanto como la rockera Somnis entre boires con la que había empezado la gala.







Y Carla, estirando el chicle del juego de referencias constantes sobre Terrassa, la ciudad de Lildami, miembro del jurado, y de Miki Núñez, el presentador, ha cantado Celebram , del mismo Miki Núñez, y ha sido realmente una fiesta. De hecho, Lildami, que ha sido quién ha tomado la palabra del jurado para dirigirse por última vez a ella, le ha dicho: «Entraste como aquella chica que va a una fiesta y no habla y se toma un ron-cola en un rincón y, desde hace unas cuántas galas, estás en el podio».







Jim se echa al suelo: «Estoy flipando!»

Finalmente, ha llegado el momento culminante: la votación final. Han participado más de 300.000 espectadores, un dato que Marta Torné ha comunicado en éxtasis. Una vez más, primero se han mostrado los porcentajes ciegos y pasados unos instantes se ha puesto fin a la incógnita: 59% de votos para Jim y 41% para Carla. Las reacciones de las dos finalistas han sido dignas de estudio: Carla saltando de alegría, celebrando la victoria de su compañera, y Jim echándose a tierra y gritando «estoy flipando», de tal manera que ha hecho un gallo con la voz, que en aquel momento no ha podido controlar.

Tercera temporada de ‘Eufòria’, garantizada

Y llegamos a lo que decíamos al principio que era lo único que estaba escrito este viernes por la noche: el contenido del sobre misterioso, que en esta gala también ha aparecido y ha estado todo el programa esperando a que lo abrieran. Cuando finalmente lo han hecho, en medio de la histeria general, con todos los compañeros del concurso sobre el escenario felicitando a Jim, quien ha chillado entonces ha sido Miki Núñez: «Euforia 3!», ha gritado leyendo la única palabra y el número escrito en el papel que había dentro del sobre. No hacía falta mucha cosa más: quedaba anunciado oficialmente que habrá una tercera edición del programa. Y la que ha llorado entonces ha sido Marta Torné.

El final de fiesta, la guinda del pastel, ha sido el estreno de la canción del verano de TV3 y Catalunya Ràdio, Jo t’estimo igual , que cantan Lildami y la ganadora de Eufòria, es decir Jim.