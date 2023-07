MÉTEO | Pedra, esclafits, tornados o mànegues a les Terres de l’Ebre

Alerta méteo a les Terres de l’Ebre. El servei meteorològic de Catalunya ha emès aquest divendres un avís per temps violent en aquesta zona de Catalunya. S’hi podrien registrar pedregades amb pedra d’un diàmetre superior a dos centímetres, ratxes de vent de més de 25 metres per segon, esclafits i/o tornados o mànegues. La franja en la qual es preveuen aquests fenòmens és de dos quarts de vuit del vespre fins a dos quarts de deu de la nit. El grau de perill d’aquest avís és màxim al Baix Ebre i al Montsià -sis de sis- i alt a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre -entre tres i quatre-.

Imatge d’una forta pedregada a Gironella. Aquest divendres se’n podrien registrar de fins a dos centímetres de diàmetre a les Terres de l’Ebre / Mercè Soler (Twitter)

Perill també per la calor

A banda de l’alerta per temps violent també hi ha perill per les elevades temperatures que es registraran aquest cap de setmana. Precisament aquest cap de setmana hi haurà un repunt de calor. Especialment, les temperatures pujaran el diumenge al matí, quan les temperatures màximes previstes tornaran a superar el llindar dels 35 graus. La sensació tèrmica encara serà pitjor que la temperatura registrada. L’onada de calor, però, no serà tan extrema com la viscuda el dimarts, quan es van superar tots els rècords històrics. A Ponent les temperatures seran les més elevades del cap de setmana arreu del país. A la costa, en canvi, la sensació tèrmica serà una mica més suportable, ja que la situació geogràfica fa que la calor colpegi amb menys força que a l’interior del país.