Terelu Campos estalla en un comunicado: «Estoy harta, muy harta»

Terelu Campos está harta y así lo ha denunciado en un escrito muy contundente. En él deja las cosas claras y manifiesta su indignación en saber que están hablando mal de ella. ¿Y por qué la critican ahora? Básicamente, por sincerarse sobre los problemas de salud de la madre y por hablar de ello siempre que puede.

No entiende que esto moleste y es por eso que ha estallado en Lecturas : «Estoy harta, pero muy harta. No hay día en el que no tenga que leer confidenciales que nos difaman a mi hermana Carmen y a mí. Y no solo esto, sino que se permiten el lujo de decir cómo tenemos que cuidar a nuestra madre. Todos estos que habláis sobre ella ¿sabéis, quizás, cómo se encuentra realmente o le habéis visto? Ya está bien de injurias, ya está bien de calumnias y ya está bien de difamarnos. Aquí nadie le ha prohibido nada. Nada».

La tertuliana de televisión defiende que pueda hablar públicamente de la madre, ya que considera que muchas de las personas que lo hacen realmente no tienen ni idea de cómo está y solo hablan para poder tener un espacio en televisión: «Son muchas las personas que se han permitido el lujo de hablar sin conocimiento de causa durante todo este tiempo».

Terelu Campos denuncia a los críticos | Telecinco

Terelu Campos niega que hayan prohibido que amigos de María Teresa Campos la visiten

Vuelve a insistir en qué todas las decisiones que toman respecto a María Teresa Campos las toman «en beneficio de su salud y bienestar». Se ha dicho que están prohibiendo que las amigas la visiten y asegura que esto es mentira: «Bienvenidas todas las personas que la hagan feliz, nunca en la vida prohibiríamos nada a nadie que le haga feliz. Cuando hemos tomado alguna decisión al respeto era porque sabíamos que nuestra madre no disfrutaría y que no había necesidad de que la otra persona pasara un mal rato innecesariamente. Prefiero que estas personas que le quieren de verdad la recuerden con su sentido del humor y su capacidad intelectual».

Continúa criticando las personas que dicen ser amigas de la presentadora: «Los amigos de verdad son aquellos que nunca se han sentado en un plató de televisión para criticarla. Muchas personas nos quieren dar lecciones a mi hermana y a mí. ¿Lecciones de qué? Basta porque nadie tiene más pena que la que tenemos nosotras», prosigue en un comunicado que dará que hablar.