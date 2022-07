Investigadors es reuneixen a Hibic per estudiar els avenços en VIH

La VII edició del HIBIC (Fites en Recerca Bàsica i Clínica en VIH/SIDA), organitzada per Gilead, ha reunit a més de 180 experts en el maneig del VIH que han debatut sobre els principals avanços dels últims dos anys en aquest àmbit. Sota la coordinació dels doctors José Alcamí, José Ramón Arribas, Santiago Moreno i Josep María Llibre, en aquesta edició de HIBIC s’han abordat les fites més rellevants i els millors treballs de 2020 i 2021 quant a recerca bàsica traslacional, epidemiologia i clínica del VIH.

Una reunió que ja s’ha convertit en una cita fixa d’alt nivell mèdic-científic en la qual participen els experts de major rellevància i prestigi en aquest camp i que ha congregat a més de 2.500 assistents des de la seva creació.

“Des de fa 35 anys ens esforcem per a transformar la història del VIH i som conscients que els importants assoliments aconseguits no haurien estat possibles sense una estreta col·laboració i suport a la comunitat científica. Reunions com HIBIC, que celebra enguany la seva setena edició, es converteixen en cites clau, tant pel panell d’experts internacionals com pel seu alt nivell científic, evidenciant, una vegada més, el compromís de Gilead amb la recerca, la formació dels professionals sanitaris i amb els pacients”, ha indicat Pau Arbos, director de la unitat de negoci de VIH de Gilead España.

D’aquesta manera, i després de l’èxit en anteriors convocatòries, de nou ha tingut lloc la trobada ‘Meet the Expert’, coordinat pel doctor Josep María Llibre, de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, qui va destacar que “aquesta sessió és una iniciativa única que permet a joves investigadors nacionals, figures emergents en el panorama internacional en la lluita contra l’epidèmia del VIH, interactuar amb els líders mundials de la millor recerca clínica i bàsica. En ‘Meet the Expert’ els investigadors espanyols tenen la possibilitat de compartir els seus projectes de recerca i discutir-los a porta tancada amb els investigadors internacionals convidats, experts i protagonistes dels principals projectes en la matèria i permetent-los guanyar visibilitat i fins i tot establir col·laboracions internacionals”.

A més, el doctor Llibre va afegir que “la formació mèdica continuada és imprescindible en àrees molt dinàmiques en les quals s’incorporen novetats rellevants sovint. De fet, la recerca i formació mèdica en VIH/SIDA ha estat una locomotora en els últims 40 anys, extrapolant avanços a les àrees d’hepatitis B i C, laboratori de diagnòstic de microbiologia, epidemiologia, oncologia i més recentment COVID entre altres”.

Recerca bàsica i tradicional

Per al doctor José Alcamí, del Centre Nacional de Microbiologia de Madrid, que ha estat el coordinador del bloc de ciència bàsica traslacional en el qual han intervingut la doctora Xu Yu, de l’Escola de Medicina d’Harvard, als Estats Units; la Dra. Lillian Cohn, del Centre Oncològic Fred Hutchinson, als Estats Units; i el doctor Vinay K. Pathak, del Centre de Recerca del Càncer, Institut Nacional del Càncer-Frederick, als Estats Units, “la part de ciència bàsica està molt centrada en l’aspecte de la biologia del virus, que fa referència a com el virus s’integra en els nostres gens. Com el VIH entra en les nostres cèl·lules i té una relació d’intimitat extrema amb el pacient perquè es col·loca com un gen més, acompanyant-li tota la vida en aquesta cèl·lula infectada. Per això m’he centrat en posar en context el que suposa el fenomen de la integració des del punt de vista biològic.”

“A més, dos dels ponents que han participat en aquest bloc ens han mostrat la importància que té, no sols el procés d’integració, sinó l’on s’integrarà el virus. Un punt de vista molt important que ha canviat en els últims dos, tres anys i sobre el que s’ha fet un treball molt complet. Hem parlat dels anomenats ‘Controladors d’elit’, que són una mínima proporció de pacients amb VIH que han aconseguit controlar el virus i ja no replica ni contagia. Analitzant què suposa això per als pacients i quins serien, llavors, els candidats per a donar suport a les estratègies a seguir”, ha afegit el doctor Alcamí.

Aquest expert també ha recordat que “tornar a reunir-nos en HIBIC és fonamental per a aprofundir en importants aspectes del maneig del VIH. Tornar a viure l’esperit de comunicació del HIBIC, aquest on els ponents, a més de donar les seves ponències, interactuen amb els assistents, dialoguen en els passadissos, parlen amb els investigadors de col·laboracions de futur i de ciència; i tot això en un ambient distès. És necessari apostar per aquest format tan original i positiu”.

Salut pública

En relació amb els avanços en l’àrea de l’epidemiologia, coordinat pel doctor Santiago Moreno, de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid, s’ha abordat “la prevenció del VIH de manera global a través de tres eines actualment en recerca: la profilaxi preexposició la utilització d’anticossos neutralitzadors d’ampli espectre i la vacuna enfront del VIH. Així, els investigadors han publicat les seves novetats en aquestes tres àrees per a actualitzar les estratègies i les possibilitats futures d’eliminar la pandèmia”.

Així, la doctora Nyaradzo Mgodi, del Centre de Recerca d’Assajos Clínics de la Universitat de Zimbàbue; i el doctor Larry Corey, del Centre Oncològic Fred Hutchinson, als Estats Units, “són autors de treballs que aporten novetats clau en els temes respectius. Com els anticossos neutralitzadors com a eina útil en la prevenció o les vacunes enfront del VIH com a tema pendent. Els resultats obtinguts fins ara són negatius, però l’investigador que ha presentat els resultats és un dels grans experts mundials i ens ha permès discutir amb ell l’estat actual i el futur d’una vacuna enfront del VIH”, va indicar el doctor Moreno. També acudirà a la cita la doctora Asunción Díaz, de l’Institut de Salut Carles III.

Finalment, en la sessió relativa a la pràctica clínica, coordinada pel doctor José Ramón Arribas, de l’Hospital Universitari de la Pau, de Madrid, s’han seleccionat tres rellevants treballs publicats en revistes científiques en 2021.

El doctor John Thornhill, de l’Imperial CollegeLondon, al Regne Unit, es farà ressò del seu article publicat en la Revista Lancet sobre la curació del VIH. “Un estudi anglès que reflecteix que persones que viuen amb VIH, que portaven poc temps infectades, van rebre, a més del TAR, un medicament per a disminuir el reservori viral i una vacuna per a acostar-los a la curació. Els resultats no són molt prometedors quant a la disminució del reservori, però és un exemple més que hem de continuar investigant en possibilitats de curació”, ha assenyalat el doctor Arribas.

El segon estudi, a càrrec de la doctora Priscil·la Hsue. Zuckerberg, de l’Hospital General de San Francisco, als Estats Units, és un article publicat en el ‘New England Medicine’, en el qual s’analitza una cohort de pacients amb VIH amb mort sobtada i que, als Estats Units, almenys, on s’ha fet l’estudi, estaven relacionades amb sobredosi per drogues.

Finalment, el doctor Lucca Ferretti, de l’Institut Pirbright, de Ciència del Regne Unit, ha parlat sobre l’article publicat en Science vinculat a un nou cep de VIH més virulenta aïllada a Holanda. “Una nova variant que és capaç de destruir les cèl·lules CD4 més ràpidament, però la bona notícia és que respon al tractament igual que els anteriors ceps”, va apuntar el doctor Arribas.