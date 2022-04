Angela Dobrowolski es defensa als jutjats: “No volia matar en Mainat”

Angela Dobrowolski ha acudit a la Ciutat de la Justícia per declarar davant del jutge, que ha decidit processar-la en veure indicis dels delictes d’intent d’assassinat de Josep Maria Mainat i de revelació de secrets en entrar al seu correu electrònic. L’acusen d’haver injectat insulina al seu marit per posar fi a la seva vida, tot provocant-li un coma hipoglucèmic que podria haver-lo matat. A la seva arribada als jutjats assegurava que donaria la cara, però finalment ha optat per acollir-se al seu dret de no declarar perquè diu que no ha canviat res de la seva versió.

L’alemanya ha parlat davant de les càmeres del Planta Baixa de TV3, això sí, mentre el seu advocat confirmava que han presentat un recurs per aquest processament. El tribunal considera que hi ha indicis de criminalitat contra ella en base a les declaracions dels testimonis i les proves practicades durant la instrucció del cas, però ells no estan conformes i el tema passarà a mans de l’Audiència de Barcelona.

“La meva versió no ha canviat en res, en tot moment ha estat un relat dels fets. He estat coherent i constant. Simplement desitjo que tot això acabi. Jo no tenia motius per voler-lo perjudicar i mai no li he injectat insulina. És mentida que trigués mitja hora a trucar l’ambulància, vaig trigar 12 minuts i mig perquè em vaig quedar en xoc. Aquell va ser el retard. Jo mai no l’he volgut matar i la prova d’això és que continua viu. Jo el que vaig fer va ser salvar-li la vida. El que feia el meu exmarit no ho sé, però mai no hi ha hagut insulina a casa nostra”.

A més a més, també haurien sol·licitat que es revisi el règim de visites que es va pactar durant el divorci perquè considera que està creant un gran impacte en ella i en els nens. Va ser ella qui va decidir suspendre les visites als nens, ja que l’obligaven a què fossin vigilades en haver interposat Mainat una ordre d’allunyament contra ella. Una situació que es complica i que, de moment, continuarà en els jutjats.