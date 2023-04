Ana Obregón estalla después de las críticas: «No soporto tanta hipocresía»

Ana Obregón ha estallado después de la entrevista en la que ha presentado a su nieta. La actriz, que se ha hecho de oro gracias a varias fuentes de ingresos, ha querido reaccionar al debate que ha generado la noticia del nacimiento post mortem de la hija de Álex Lequio. A través de sus redes sociales, ha manifestado que está a favor de los vientres de alquiler y que le molesta que la gente critica este método sin saber: «¿Qué pasa? Que para alquilar su vientre no puede, ¿pero para abortar sí? ¿Quién decide qué podemos decidir sobre nuestro cuerpo? Ya está bien de acribillar a las personas que deciden hacer una cosa que otras no harían. No soporto tanta hipocresía«.

«Estoy totalmente a favor de los vientres de alquiler. Dejemos la hipocresía de una vez. La mujer que alquila su vientre no lo hace obligada, es ella quien decide hacerlo con aquello de mi cuerpo, yo decido «, prosigue en unas declaraciones con las que no estará todo el mundo de acuerdo ni mucho menos.

Ana Obregón reacciona a las críticas | Telecinco

La actriz expresa qué piensa de los vientres de alquiler | Telecinco

Estos últimos días se está hablando mucho, además, de la mala relación que tendría actualmente con Carolina Monje. La diseñadora salía con su hijo en el momento en que murió, una chica que estuvo a su lado en los peores momentos de su enfermedad. Rehizo su vida pocos meses después de la pérdida del novio, momento en el que se distanció de la antigua suegra. Ahora se ha publicado que ella habría sido la primera persona a quien habrían ofrecido hacer de vientre de alquiler de los futuros hijos de Álex Lequio: «Carolina se habría negado porque no quería ser madre sola. Habían hablado de formar una familia con Álex, pero en sus planes no entraba que ella se quedara embarazada cuando él muriera».

Risto reflexiona sobre la gestación subrogada de Ana Obregón | Instagram