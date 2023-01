Boris Izaguirre treu a la llum que ha patit un ictus

Boris Izaguirre forma part de la plantilla de concursants de la tercera temporada d’El Desafío d’Antena 3, que s’estrenarà aquest divendres. Laura Escanes, Mariló Montero, Rosa López, Florentino Fernández, Ana Guerra i Jorge Lorenzo completen un càsting potent amb el que la cadena pretén aconseguir rècords d’audiència i fer parlar. Tots ells s’han hagut de sotmetre a proves d’alt nivell, uns reptes que veurem si han superat o no ben aviat. Aquest dimecres han acudit a la presentació del programa, en la que el seu director ha volgut aplaudir la superació del veneçolà perquè hauria tingut un problema de salut durant les gravacions que creien que el forçaria a abandonar.

“Boris Izaguirre va patir un ictus i va necessitar una intervenció important quan acabàvem de gravar el tercer programa. El vaig trucar per dir-li que no es preocupés, que havia trobat substitut i que el més important era la seva salut. Només tres hores després, va trucar-me i em va dir que no volia abandonar. Que volia tornar, que esperéssim que es recuperés i ho faria”, han explicat davant dels mitjans.

El tertulià veneçolà no havia dit públicament què li havia passat, un problema de salut que ara han tret a la llum per demostrar la seva força de voluntat. El director del programa hauria insistit molt en què havia d’estar segur de voler continuar les gravacions, ja que s’hauria d’afrontar a proves dures com la de l’apnea i potser no era recomanable en el seu cas. Què hauria fet Boris? Convèncer el metge perquè li enviés un àudio al productor: “Encara tinc guardat aquell àudio en què el metge em deia que l’autoritzava a realitzar les proves, amb la de l’apnea inclosa, quan haguessin passat set setmanes”.

Els concursants d’El Desafío d’Antena 3

Boris Izaguirre revela per què va voler tornar al programa després de l’ictus

L’escriptor ha volgut agrair l’oportunitat del programa i ha explicat per què no va voler retirar-se: “Vaig considerar que entraria en depressió si no acabava el programa. En permetre’m tornar-hi em van salvar de la depressió. Vull deixar clar, però, que l’ictus no em va donar davant les càmeres així que no podran veure el moment a pantalla. El vertader desafiament de la meva participació en el programa era arribar fins al final i intentar fer-ho. Crec que aquesta és la raó principal del programa i per això agrada tant. A la vida tots ens enfrontem a desafiaments sense adonar-nos i, en aquest cas, el que fas és superar-te a tu mateix”.