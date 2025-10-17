Pep Guardiola no dormirá más en la casa familiar y se sabe por qué

Pep Guardiola y Cristina Serra confirmaron su separación hace un año, pero aún se les había visto juntos en alguna ocasión y se sabía que el entrenador de fútbol dormía en la casa familiar de vez en cuando. Pues bien, esa buena relación se ha terminado o, al menos, así lo aseguran Laura Fa y Lorena Vázquez en su nuevo programa en La 2 Cat. Después de 30 años juntos, el matrimonio se ha roto y también el fair play que mantenían estos últimos meses: «Hasta ahora, Pep se quedaba a dormir en la casa familiar donde vive la exesposa y la hija siempre que venía a Barcelona. Últimamente, sin embargo, ha empezado a haber un poco de conflicto entre ellos y Pep se ha comprado una casa de soltero en el barrio de Pedralbes».

El medio digital Vanitatis apoya esta versión y aún da más detalles. En su caso, centrados en las empresas que tenían juntos hasta ahora y que comienzan a romperse. Por ejemplo, explican que la empresaria ya no figura como directora de la Guardiola Sala Foundation, la fundación que creó su exmarido hace unos años. Fue el pasado mes de abril cuando fue destituida, según dicen. En España tiene el título de «patrona» y, en el registro británico -ya que la sede se encuentra en Manchester-, su nombre habría desaparecido «por completo».

Esta es la casa familiar a la que no volverá Pep Guardiola | Instagram

Las pistas que podían haber anticipado la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

El mismo medio ha estado dándole vueltas al tema y ha llegado a la conclusión de que el matrimonio dejó algunas pistas que podrían haber anticipado su separación, pero que en su momento pasaron desapercibidas. ¿A qué se refieren? El caso más claro tiene que ver con otra adquisición inmobiliaria.

Fue en 2022 cuando Pep Guardiola decidió hacer una inversión en la que no contó con Cristina, a pesar de estar aún juntos. Podría llegar a sorprender que, en aquel momento, el exentrenador del Barça se compró una mansión y el terreno de al lado en su pueblo natal, Santpedor. En esta transacción, el nombre de su esposa no aparecía por ningún lado. ¿Estaba adquiriendo un lugar, solo a su nombre, donde quedarse en Cataluña en caso de que se materializara el divorcio?

Fuentes de la pareja continúan negando que esta historia haya terminado por culpa de una tercera persona. De hecho, insisten en que buena parte de la culpa la tuvo el traslado de Pep Guardiola a Manchester porque ella continuaba aquí con negocios de los que no quería desprenderse y no llegó a adaptarse nunca a la vida en el Reino Unido. Además, «la obsesión e intensidad» con la que vive Pep Guardiola su trabajo habría terminado perjudicando la relación: «Con los hijos mayores y caminos profesionales diferentes, la distancia física terminó convirtiéndose en emocional«.

Pep Guardiola y Cristina Serran hacen oficial la separación | Europa Press

Siempre da pena que se rompa una pareja de tantos años, un matrimonio que hasta hace poco era considerado como uno de los más estables del star-system catalán. Ahora, cada uno se centra en seguir su camino y la compra de esta casa de soltero en Pedralbes así lo demuestra.