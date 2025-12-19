Posiblemente no será una Navidad fácil para Pep Guardiola. Apenas unos días después de salir a la luz el detalle que confirma por completo la separación con Cristina Serra, el entrenador del Manchester City ha recibido una noticia complicada en lo que respecta a su restaurante situado en la misma ciudad. Más allá de su etapa deportiva como jugador del Barça y entrenador del club británico, Pep Guardiola decidió invertir en el mundo de la hostelería un par de años después de llegar a Manchester. Junto a Ferrán Soriano y Txiki Begiristain nacería Tast Català, un restaurante de alta gastronomía situado en el centro de Manchester que quería llevar un pedacito de los sabores catalanes a la ciudad inglesa. Ahora, sin embargo, parece que el negocio ha dejado de ir bien y han comunicado su cierre definitivo pocos días antes de las fiestas de Navidad.

Nuevo golpe para Pep Guardiola tras el divorcio con Cristina Serra

Pep Guardiola y Cristina Serra han formado durante tres décadas uno de los matrimonios más consolidados y queridos del mundo futbolístico. Ahora bien, parece que sus caminos se han separado para siempre y han salido a la luz algunos de los detalles sobre los acuerdos a los que están llegando. Según pudo saber Lorena Vázquez hace unos días, la empresaria ha abandonado la casa familiar porque no querría seguir viviendo en la casa que han compartido. Si hacemos caso a las informaciones que han salido a la luz, Cristina abandona Pedralbes porque se ha comprado un piso nuevo en el Eixample, decantándose por un «inmueble pequeño» a pesar de estar en una de las zonas más caras de Barcelona.

La separación es una realidad, pero fuentes cercanas a la expareja han apuntado que la relación que mantienen es cordial y que hay «un profundo respeto» tras pasar media vida juntos. Pep continuará viviendo en Barcelona por sus compromisos profesionales con el equipo, pero ahora sin uno de sus restaurantes en Manchester, tal como han anunciado a través de las redes sociales del restaurante.

Pep Guardiola i Cristina Serra se separen | Europa Press

El comunicado del restaurante para anunciar el cierre

El local se había convertido en uno de los puntos de encuentro para muchos jugadores de fútbol, según informa la revista Lecturas, y al mismo tiempo, también permitía tener un pedacito de Cataluña a pesar de estar separados por tantos kilómetros. Sea como sea, la noticia del cierre del restaurante de Pep Guardiola ha llegado a través de un comunicado compartido en Instagram. «Después de mucha consideración, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las puertas de Tast por última vez el 20 de diciembre de 2025», comienza el comunicado del equipo del local. Apuntan que Tast se había construido sobre «la pasión, el talento y el compromiso» de un equipo excepcional y quieren agradecer todo el trabajo de los últimos años. También han dedicado unas palabras a los clientes que han decidido apostar por un espacio donde la gastronomía catalana es la principal. «Vuestra creencia en Tast nos ha mantenido vivos durante siete años y ha sido un privilegio daros la bienvenida a través de nuestras puertas», expresan.

Un mensaje lleno de agradecimientos hacia proveedores, productores y socios, pero ¿cuál ha sido el motivo del cierre? El aumento de los costos que han afectado al sector de la hostelería también les ha terminado afectando a ellos. «Al igual que muchos en el sector de la hostelería, nos hemos enfrentado a condiciones comerciales excepcionalmente desafiantes y al aumento de los costos», expresan. Su orgullo ha sido «poder compartir parte de Cataluña», su «querido país», con la gente de Manchester, que tendrá la oportunidad de probar sus platos hasta el próximo día 20 de diciembre, momento en que se despedirán de manera definitiva. Aunque Pep Guardiola se queda sin su local catalán en la ciudad, siempre podrá hacer un viaje a casa para probar los platos de la gastronomía catalana que más le gusten.