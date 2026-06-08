Pep Guardiola ha pasado el fin de semana en Cataluña, donde se ha instalado temporalmente tras su despedida del Manchester City. El icónico entrenador culé tiene previsto disfrutar de unos meses sabáticos después de diez años en primera línea en el fútbol inglés, pero antes ha querido estar con la familia en varios actos. Lo han visto entre el público invitado al Primavera Sound, donde ha acudido con su hija Maria.

Ella misma ha compartido una fotografía que los muestra entre el público del concierto de The Cure, mientras que en el perfil oficial del festival también han querido presumir de haberlo tenido entre los asistentes. De hecho, le han pedido que posara en una entrevista en vídeo que también han compartido. Padre e hija vivieron juntos uno de los conciertos más esperados y han salido muy contentos, tal como ha reconocido ante la codirectora del Primavera Sound: «Me ha impresionado el concierto y, sobre todo, la voz, la duración y la energía del cantante porque ya no es un niño«. Las canciones más conocidas le han encantado, especialmente las que él conocía: «Han estado muy bien. Ha sido genial venir con la familia y pasar un buen rato«.

Pep Guardiola y la hija, en el concierto de The Cure | Instagram

Pep Guardiola defiende la cultura en una entrevista sobre música

En esta entrevista, la codirectora ha querido interesarse sobre los gustos musicales de Pep Guardiola. El entrenador ha estado con el Noel Gallagher de Oasis y ahora sabemos de qué se conocen: «Él y su hermano son unos grandes fans del City y, a lo largo de todos estos años, hemos tenido relación y nos hemos enviado mensajes. Para mí fue un honor que me acompañara en mi despedida, que estuviera y lo compartiera conmigo. Fue una gran suerte». De hecho, ha explicado que estuvo en su debut en Manchester, un «privilegio» porque la banda le gusta «mucho».

Tiene relación con Mishima, también, dice que a través de un amigo del Barça: «Me gusta mucho su música. Si aún estamos vivos, vendremos a verlos el año próximo cuando toquen en el Primavera Sound». Pep Guardiola ha aplaudido el gran trabajo que hacen los festivales de música, una pieza clave en la cultura: «Esto es la cultura, a través de los libros y la música hace conocer lo que somos, aprendemos qué son los demás y entendemos que todos somos iguales. Todas las tonterías que pasan en el mundo es porque los que mandan nos llevan a calles sin salida y aún no entiendo que la sociedad no tenga unos mecanismos para defenderse de todo esto. Solo la cultura nos salvará«.

Qué ha explicado Pep Guardiola en su visita al Primavera Sound? | Youtube

Un entrenador reivindicativo, como siempre, que ha vuelto a ofrecer un discurso pacificador: «Creo que todos deberíamos denunciar las cosas que no funcionan en el mundo. Todos somos padres y madres y queremos un mundo mejor para nuestros hijos, que este planeta pueda salir adelante». Lo que no entiende, que haya gente que no denuncia las «barbaridades» que están pasando: «Todo el mundo debe estar en contra de cualquier conflicto bélico que pueda existir, si a estas alturas aún no lo podemos evitar es que algo estamos haciendo mal».