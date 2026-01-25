El temporal que ha posat Catalunya en tensió les darreres jornades comença a amainar. Protecció Civil ha desactivat aquest diumenge al vespre el nivell d’alerta del pla Neucat, dedicat a enfrontar les emergències relacionades amb les nevades; i el rebaixa a escala de prealerta. Manté, però, l’avís per les fortes ventades que es podran sentir en punts del Principat durant el matí de dilluns. Segons les estimacions del Meteocat, el Penedès i el Tarragonès podrien patir ratxes de més de 72 quilòmetres per hora durant la primera meitat de la jornada.
L’alerta per nevades ha caigut després que la situació hagi millorat substancialment respecte de la de dissabte. Tot i això, en algunes regions del país encara s’insta la ciutadania a mantenir precaucions. És el cas de les comarques del Pirineu, a on es poden superar els 10 centímetres de neu acumulada a partir dels 900 metres d’altitud. De fet, la carretera C-28 roman tallada en el seu pas pel port de la Bonaigua pel risc d’allaus que encara detecten les autoritats.
150 avisos
El temporal ha provocat un pic d’activitat per als Bombers de la Generalitat, que han hagut d’atendre prop de 150 avisos per neu en les últimes 24 hores. Des del vespre de dissabte fins a aquest diumenge a la nit, els especialistes han hagut d’enretirar arbres caiguts de les carreteres i vigilar la seguretat de la ciutadania enfront possibles esllavissades, entre altres emergències. Els Bombers destaquen la caiguda d’un arbre de gran mesura a Cardedeu com un dels incidents que ha causat més problemes a l’entorn. En total, des de l’inici de l’episodi meteorològic extrem, s’han atès 500 avisos d’emergències, especialment des de la Catalunya central i des del Camp de Tarragona. El telèfon d’emergències 112 ha rebut més de 1.260 trucades relacionades amb el temporal, si bé ja no ha comunicat avisos en les darreres dues hores, davant la millora del temps en moltes de les zones afectades.