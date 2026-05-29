La visita del Sant Pare de Roma a Barcelona suposarà una infinitat de maldecaps per a la mobilitat a la capital catalana i també per arribar-hi. Unes afectacions a la mobilitat que farà que des del servei de Rodalies de Catalunya es reforci el servei de fins a tres línies de Rodalies com l’R1, R4 i R2 durant la visita del Papa a Barcelona.
Aquest mateix divendres el Ministeri de Transports i mobilitat Sostenible ha presentat l’operatiu de mobilitat del Papa en la visita a l’Estat espanyol amb actes a Madrid, Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife i després a Catalunya, on farà diverses aparicions a Barcelona. Una visita del Papa que no només comptarà amb un reforç de les línies sinó que també es desplegaran 35 informadors i 120 agents de seguretat extres a les estacions de Catalunya.
Com es reforçarà Rodalies per la visita del Papa
Concretament, les línies que es reforçaran per la visita del Sant Pare a la Catedral de Barcelona seran l’R1, l’R2 Nord i l’R2 Sud, i l’R4 a les estacions més cèntriques de la capital catalana i de les que més càrrega de passatgers acumulen habitualment com són Plaça de Catalunya, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia.
En el cas de la vigília que farà Lleó XIV a l’Estadi Lluís Companys de Barcelona Rodalies assenyala que el reforç del servei implicarà 17.000 places a l’hora a l’R1 i l’R4 i 20.000 a l’R2. A més també es farà un “reforç especial” dels trens per poder-se ajustar i cobrir la demanda del 10 de juny, quan el cap de l’Església catòlica farà un acte a la Sagrada Família i que implicarà un reforç de les línies R1, R2 i R4. Un reforç de Rodalies que es complementarà amb els reforços del metro i les línies d’FGC.