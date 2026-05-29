La visita del Santo Padre de Roma a Barcelona supondrá una infinidad de quebraderos de cabeza para la movilidad en la capital catalana y también para llegar allí. Unas afectaciones a la movilidad que hará que desde el servicio de Rodalies de Catalunya se refuerce el servicio de hasta tres líneas de Rodalies como la R1, R4 y R2 durante la visita del Papa a Barcelona.

Este mismo viernes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado el operativo de movilidad del Papa en la visita al Estado español con actos en Madrid, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y luego en Cataluña, donde hará varias apariciones en Barcelona. Una visita del Papa que no solo contará con un refuerzo de las líneas sino que también se desplegarán 35 informadores y 120 agentes de seguridad extras en las estaciones de Cataluña.

Cómo se reforzará Rodalies por la visita del Papa

Concretamente, las líneas que se reforzarán por la visita del Santo Padre a la Catedral de Barcelona serán la R1, la R2 Norte y la R2 Sur, y la R4 en las estaciones más céntricas de la capital catalana y de las que más carga de pasajeros acumulan habitualmente como son Plaça de Catalunya, Arc de Triomf y Passeig de Gràcia.

Usuarios en la estación de Sants retirando un billete de tren | David Zorrakino / Europa Press

En el caso de la vigilia que hará León XIV en el Estadio Lluís Companys de Barcelona Rodalies señala que el refuerzo del servicio implicará 17,000 plazas a la hora en la R1 y la R4 y 20,000 en la R2. Además, también se hará un «refuerzo especial» de los trenes para poder ajustarse y cubrir la demanda del 10 de junio, cuando el jefe de la Iglesia católica hará un acto en la Sagrada Familia y que implicará un refuerzo de las líneas R1, R2 y R4. Un refuerzo de Rodalies que se complementará con los refuerzos del metro y las líneas de FGC.