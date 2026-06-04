Renfe augmentarà la freqüència de dues línies de Rodalies aquest estiu

Dues línies del servei de Rodalies veuran incrementada la seva freqüència de cara a l’estiu. Segons la informació facilitada per Renfe aquest dijous, els recorreguts que es reforçaran en els pròxims mesos són l’R1 i l’R2. L’objectiu d’aquesta mesura és poder fer front a l’esperat augment de la mobilitat derivat de l’arribada de la temporada estival.
En concret, la línia R1 incorpora a partir d’aquest cap de setmana set trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. Pel que fa al recorregut de l’R2, hi haurà 17 trens addicionals els cap de setmana i festius en l’estació de Platja de Castelldefels a partir del cap de setmana del 13 al 14 de juny. En totes dues línies, els reforços es mantenen fins a l’1 d’octubre, amb més freqüències al matí en direcció sortida de Barcelona per facilitar l’accés a la costa, i en direcció tornada a la capital catalana a la tarda.
Un tall per obres que s’allarga a causa de la caiguda dun mur
Cal recordar que aquesta mateixa setmana coneixíem que primer tall per obres a l’R3 de Rodalies no acabaria abans del mes de juny com estava previst. La caiguda d’un mur de contenció ara fa tres mesos a Montcada Bifurcació, el passat 6 de març a l’altura de la cimentera Lafarge, ha fet endarrerir els treballs que s’estaven realitzant entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga, que s’emmarcaven en la primera fase de l’actuació plantejada per al recorregut. Fonts d’Adif recollides per l’ACN assegura que hi estan treballant, però que encara no hi ha cap previsió de restabliment, ja que “depèn de factors aliens” a la companyia.
Aquest incompliment amb el termini no només afecta l’R3, sinó també l’R7 i les circulacions en proves que han de fer els nous trens de Rodalies que s’estan fabricant a la planta d’Alstom de Santa Perpètua.