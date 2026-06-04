Renfe incrementará la frecuencia de dos líneas de Rodalies este verano

Dos líneas del servicio de Rodalies verán incrementada su frecuencia de cara al verano. Según la información facilitada por Renfe este jueves, los recorridos que se reforzarán en los próximos meses son la R1 y la R2. El objetivo de esta medida es poder hacer frente al esperado aumento de la movilidad derivado de la llegada de la temporada estival.

En concreto, la línea R1 incorpora a partir de este fin de semana siete trenes más por sentido los sábados, domingos y festivos entre Barcelona y Calella. En cuanto al recorrido de la R2, habrá 17 trenes adicionales los fines de semana y festivos en la estación de Platja de Castelldefels a partir del fin de semana del 13 al 14 de junio. En ambas líneas, los refuerzos se mantienen hasta el 1 de octubre, con más frecuencias por la mañana en dirección salida de Barcelona para facilitar el acceso a la costa, y en dirección de regreso a la capital catalana por la tarde.

Un corte por obras que se prolonga debido a la caída de un muro

Es importante recordar que esta misma semana conocíamos que el primer corte por obras en la R3 de Rodalies no terminaría antes del mes de junio como estaba previsto. La caída de un muro de contención hace tres meses en Montcada Bifurcació, el pasado 6 de marzo a la altura de la cementera Lafarge, ha hecho retrasar los trabajos que se estaban realizando entre Hospitalet de Llobregat y la Garriga, que se enmarcaban en la primera fase de la actuación planteada para el recorrido. Fuentes de Adif recogidas por la ACN aseguran que están trabajando en ello, pero que todavía no hay ninguna previsión de restablecimiento, ya que “depende de factores ajenos” a la compañía.

Este incumplimiento con el plazo no solo afecta a la R3, sino también a la R7 y las circulaciones en pruebas que deben realizar los nuevos trenes de Rodalies que se están fabricando en la planta de Alstom de Santa Perpètua.