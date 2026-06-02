Sin plazo para finalizar el primer corte por obras en la R3

El primer corte por obras en la R3 de Rodalies no terminará este mes de mayo como estaba previsto. La caída de un muro de contención hace tres meses en Montcada Bifurcació, el pasado 6 de marzo a la altura de la cementera Lafarge, ha retrasado los trabajos que se estaban realizando entre Hospitalet de Llobregat y La Garriga, que se enmarcaban en la primera fase de la actuación planteada para el recorrido. Fuentes de Adif recogidas por la ACN aseguran que están trabajando en ello, pero que aún no hay previsión de restablecimiento, ya que «depende de factores ajenos» a la compañía.

Diversas plataformas de usuarios han denunciado esta situación, que hace pensar que el restablecimiento de este tramo no se pueda realizar hasta pasado el verano. Esto implicaría retrasar la puesta en marcha de la segunda fase entre Mollet del Vallès y La Garriga, prevista con ocho meses de duración y que debía comenzar ahora y finalizar en enero de 2027. Las entidades consideran que no se ha «reaccionado con la celeridad que sería necesaria para resolver este imprevisto y evitar que impacte en la reanudación del servicio y el correcto desarrollo de unas obras esenciales para mejorar la red de Rodalies».

Trabajos que también afectan a la R7 y las pruebas de los nuevos trenes

Es importante recordar que este incumplimiento no solo afecta a la R3, sino también a la R7 y las circulaciones de prueba que deben realizar los nuevos trenes de Rodalies que se están fabricando en la planta de Alstom de Santa Perpètua. «Nos parece escandaloso que no se haya activado ningún mecanismo de urgencia para haber reparado esta situación desde el 6 de marzo», alertan las plataformas, que creen que hay una «falta de voluntad para abordar el problema con celeridad».