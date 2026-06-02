Sense termini per a la finalització del primer tall per obres a l’R3

El primer tall per obres a l’R3 de Rodalies no acabarà aquest mes de maig com estava previst. La caiguda d’un mur de contenció ara fa tres mesos a Montcada Bifurcació, el passat 6 de març a l’altura de la cimentera Lafarge, ha fet endarrerir els treballs que s’estaven realitzant entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga, que s’emmarcaven en la primera fase de l’actuació plantejada per al recorregut. Fonts d’Adif recollides per l’ACN assegura que hi estan treballant, però que encara no hi ha cap previsió de restabliment, ja que “depèn de factors aliens” a la companyia.
Diverses plataformes d’usuaris han denunciat aquesta situació, que fa pensar que el restabliment d’aquest tram no es pugui fer fins passat l’estiu. Això implicaria endarrerir la posada en marxa de la segona fase entre Mollet del Vallès i la Garriga, prevista amb vuit mesos de durada i que havia de començar ara i finalitzar el gener de 2027. Les entitats consideren que no s’ha “reaccionat amb la celeritat que caldria per resoldre aquest imprevist i evitar que impacti en la represa del servei i el correcte desenvolupament d’unes obres essencials per millorar la xarxa de Rodalies”.
Uns treballs que també afecten l’R7 i les proves dels nous trens
Cal recordar que aquest incompliment no només afecta l’R3, sinó també l’R7 i les circulacions en proves que han de fer els nous trens de Rodalies que s’estan fabricant a la planta d’Alstom de Santa Perpètua. “Ens sembla escandalós que no s’hagi activat cap mecanisme d’urgència per haver reparat aquesta situació des del 6 de març”, alerten les plataformes, que creuen que hi ha una “manca de voluntat d’abordar el problema amb celeritat”.