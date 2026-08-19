Pep Guardiola ha mostrado una faceta poco habitual en él. El entrenador de fútbol catalán, que siempre ha protegido con mucho cuidado su vida privada, ha compartido algunos de los momentos más personales y complicados de sus últimos años en el documental A Beautiful Obsession, que se estrena este miércoles en Prime Video. La producción, dividida en cuatro capítulos, sigue a Guardiola durante sus dos últimos años en el Manchester City y muestra tanto las interioridades del vestuario como los momentos en los que su vida personal afectó su estado de ánimo, especialmente en el momento de su divorcio con Cristina Serra.

«Me divorciaré de la mujer más bella del planeta»

Una de las escenas más impactantes del documental tiene lugar después de un partido contra la Juventus de Turín, en diciembre de 2024. Guardiola reúne a sus futbolistas y decide explicarles una situación personal que hasta entonces había mantenido en la más estricta intimidad. «Me divorciaré de la mujer más bella de este planeta. De mi mujer, de mi exmujer», dice el técnico. Guardiola también deja claro que la ruptura no es consecuencia de una falta de amor entre ambos: «¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones». La confesión sirve también para que Guardiola traslade a sus jugadores una reflexión sobre la pasión, aplicable tanto al fútbol como a la vida. «¿Dónde está vuestra pasión?», les pregunta. Y añade: «Sea lo que sea lo que hagáis en la vida, hacedlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión».

Pep Guardiola y Cristina Serra, en una imagen de archivo | Europa Press

Una relación de más de 30 años

Guardiola y Cristina Serra estuvieron juntos durante más de tres décadas y formaron una familia con tres hijos, Maria, Màrius y Valentina. La pareja se casó en mayo de 2014 en una ceremonia civil e íntima celebrada en el Ayuntamiento de Matadepera, después de muchos años de relación. Su separación se hizo pública en enero de 2025, aunque la decisión la tomaron un mes antes. Desde el primer momento, ambos mantuvieron una enorme discreción sobre los motivos de la ruptura. Ahora, sin embargo, Guardiola ha permitido conocer una pequeña parte de cómo vivió aquel proceso, precisamente en esta conversación con sus futbolistas.

El Guardiola más vulnerable

El documental también muestra que los problemas personales del técnico coincidieron con una de las etapas más complicadas de su trayectoria en el Manchester City. El equipo atravesó una profunda crisis deportiva durante la temporada 2024-2025 y Guardiola incluso llegó a preguntar a sus futbolistas si él mismo se había convertido en parte del problema. La producción muestra así a un Guardiola alejado de la imagen de entrenador infalible que ha proyectado durante años. Un hombre que continuó exigiendo lo máximo a sus futbolistas mientras afrontaba al mismo tiempo cambios importantes en su vida personal.