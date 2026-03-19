L’endemà que un colom es cagués a sobre de l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que estrenava tallat de cabells, la reportera Olma Giró del programa Tot es mou de TV3 s’ha desplaçat a la Plaça Catalunya de Barcelona per tractar la superpoblació de coloms que hi ha a Barcelona, que suposa un problema de salut pública. De fet, a la capital catalana hi ha quatre vegades més coloms dels recomanats, i produeixen 4.000 femtes cada minut. I aquesta qüestió ha estat un dels temes de conversa amb un alimentador de coloms que estava al centre de la plaça.
La reportera del programa de la televisió pública catalana s’ha apropat a un noi que estava envoltat de coloms i els hi estava donant menjar. “Ai, que se’ns posaran a sobre el micro!”, ha exclamat la reportera mentre intentava esquivar els coloms que estaven al voltant del noi que els hi donava menjar, que estava “molt feliç” perquè, segons ha dit, els coloms li donen vida. “Tinc molta relació amb els coloms i m’agrada venir tots els dies que tinc lliure a alimentar-les”, ha explicat, i ha afegit que els coloms piquen i esgarrapen.
Aleshores, Olma Giró, que durant tota la conversa ha estat esquivant coloms, li ha demanat si algun cop aquesta au ha defecat sobre seu. “Moltes vegades, totes les vegades que he vingut”, li ha contestat. “Totes les vegades que vens aquí se’t fan caca a sobre els coloms?”, li ha insistit la periodista, que s’ha passat tota la connexió “patint”. De fet, un colom se li ha plantat a l’espatlla i ha demanat a l’alimentador si li podia treure l’animal de sobre. “Estem muntant un espectacle… Jo, de debò, em pensava que no em feien tanta cosa els coloms. Estic plorant, eh!”, ha dit després de donar per acabada la conversa amb l’alimentador de coloms.
🔴 Tens fòbia als coloms? Barcelona en té quatre vegades més dels que es recomanen— 3Cat (@som3cat) March 19, 2026
Un dels problemes associats a aquests animals són les cagarades, molt corrosives. Se'n podrien arribar a acumular unes 4.000 cada minut#TotEsMou3Cat
Helena Garcia Melero: “És insuportable”
A plató, la presentadora del programa Helena Garcia Melero no podia aguantar el riure: “una cosa és no tenir por i una altra cosa és que estiguin a sobre teu tota la connexió”. “És insuportable, jo no sé com has pogut aguantar”, ha afegit, i la reportera, tot seguit, ha apuntat que ella tampoc sabia com ho havia fet. “No ha estat fàcil”, ha assenyalat la presentadora i la presentadora, abans de tallar la connexió, ha apuntat que aquestes aus són “molt intel·ligents, reconeixen l’abecedari i els hi agrada la monogàmia”.