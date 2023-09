David Bisbal, muy afectado por la enfermedad del padre: «Es difícil»

David Bisbal siempre ha destacado por ser un cantante muy familiar y con los pies en la tierra, a pesar del gran éxito que tiene desde que era muy joven. Operación Triunfo lo hizo tocar el cielo y pocos de los ex concursantes han triunfado tanto como él. Cómo decíamos, sin embargo, siempre ha intentado mantenerse humilde y esto se demuestra en el documental que acaba de hacer ahora que celebra el 20.º cumpleaños de su carrera.

Aquí se ha mostrado más vulnerable que nunca y ha hablado de uno de los problemas que más le atormentan actualmente, la enfermedad de su padre. Últimamente, veíamos que compartía muchas fotos con él en su perfil de Instagram y ahora se entiende algo más por qué está tan emotivo y próximo a él. El padre tiene una enfermedad y está empeorando por instantes. La situación no es fácil y la madre se estaría dedicando en cuerpo y alma a cuidarlo, lo que David Bisbal ha querido agradecer: «No se separa de él, es una campeona».

La primera vez que habló de este empeoramiento fue el pasado mes de febrero, cuando fue llamado hijo predilecto almeriense. En el discurso de agradecimiento, el cantante reconoció que su padre había dejado de reconocerlo: «Desgraciadamente, hace un tiempo que ya no está aunque esté presente. Se encuentra en un mundo completamente diferente en el que ya no nos reconoce a ninguno de nosotros».

David Bisbal reconoce que tiene cicatrices que «no han sanado»

Esta semana ha vuelto a hablar en una entrevista en la revista Pronto . Aquí ha reconocido que la enfermedad del padre lo está afectando: «La gente quizás siempre me ve con una sonrisa y dándolo todo al escenario, pero tengo muchas cicatrices que no han sanado. Cuando miro estas cicatrices recuerdo que las han causado cosas que he superado y esto me ayuda a ser consciente que puedo superar cualquier obstáculo. Mi padre, Pepe, ya no es Pepe».

David Bisbal se sincera en su documental | Movistar+

«Ya no me reconoce ni a mí ni a ningún miembro de la familia, ni siquiera a mi madre. Es duro porque hace solo tres o cuatro años, todavía estaba presente. Cuando le preguntas si sabes quién eres y te dice que le suena tu cara, pero que no lo sabe… Tu corazón se parte en dos. Esto está en mi vida, pero sé que hay muchas personas que también lo viven. Es muy difícil, pero se tiene que tirar para adelante«, añade en una entrevista dura.