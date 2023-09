David Bisbal, molt afectat per la malaltia del pare: “És difícil”

David Bisbal sempre ha destacat per ser un cantant molt familiar i amb els peus a terra, malgrat el gran èxit que té des que era ben jove. Operación Triunfo el va fer tocar el cel i pocs dels exconcursants han triomfat tant com ell. Com dèiem, però, sempre ha intentat mantenir-se humil i això es demostra en el documental que acaba de fer ara que celebra el 20è aniversari de la seva carrera.

Aquí s’ha mostrat més vulnerable que mai i ha parlat d’un dels problemes que més el turmenten actualment, la malaltia del seu pare. Darrerament, vèiem que compartia moltes fotos amb ell en el seu perfil d’Instagram i ara s’entén una mica més per què està tan emotiu i pròxim a ell. El pare té una malaltia i està empitjorant per moments. La situació no és fàcil i la mare s’estaria dedicant en cos i ànima a cuidar-lo, el que David Bisbal ha volgut agrair: “No se separa d’ell, és una campiona”.

El primer cop que va parlar d’aquest empitjorament va ser el passat mes de febrer, quan va ser anomenat fill predilecte d’Almeria. En el discurs d’agraïment, el cantant va reconèixer que el seu pare havia deixat de reconèixer-lo: “Desgraciadament, fa un temps que ja no hi és encara que estigui present. Es troba en un món completament diferent en el qual ja no ens reconeix a cap de nosaltres”.

David Bisbal reconeix que té cicatrius que “no han sanat”

Aquesta setmana ha tornat a parlar-ne en una entrevista a la revista Pronto. Aquí ha reconegut que la malaltia del pare l’està afectant: “La gent potser sempre em veu amb un somriure i donant-ho tot a l’escenari, però tinc moltes cicatrius que no han sanat. Quan miro aquestes cicatrius recordo que les han causat coses que he superat i això m’ajuda a ser conscient que puc superar qualsevol obstacle. El meu pare, Pepe, ja no és Pepe”.

David Bisbal se sincera en el seu documental | Movistar+

“Ja no em reconeix ni a mi ni a cap membre de la família, ni tan sols a la meva mare. És dur perquè fa només tres o quatre anys, encara estava present. Quan li preguntes si saps qui ets i et diu que li sona la teva cara, però que no ho sap… El teu cor es parteix en dos. Això està en la meva vida, però sé que hi ha moltes persones que també ho viuen. És molt difícil, però s’ha de tirar endavant“, afegeix en una entrevista dura.