David Bisbal plora en el seu documental: “Creia que sempre estaria sol”

David Bisbal celebra enguany els 20 anys de la seva carrera, una fita que ha volgut commemorar amb la creació d’un documental sobre tota la seva trajectòria. Amb Movistar+ darrere d’aquest projecte, molts l’havien criticat aquests últims dies perquè es deia que havia prohibit que es parlés de Chenoa i d’Operación Triunfo. No tindria cap mena de sentit no fer menció al seu pas per l’acadèmia quan és, precisament gràcies a això, que va acabar fent-se famós.

Doncs bé, ell mateix ha tancat la boca a tots els crítics perquè ha compartit el tràiler de la sèrie i s’ha pogut comprovar que sí que parlarà d’aquesta etapa tan important de la seva vida. A més a més, hem pogut veure que s’obrirà i se sincerarà d’una manera poc habitual en ell. Aquí els seus fans gaudiran de la faceta més íntima i transparent de l’artista, que reconeix que ha travessat moments molt durs o que el camí cap a la fama i l’èxit no ha estat fàcil.

David Bisbal reconeix que va travessar una època molt dura

El 17 d’octubre s’estrenarà un documental en què el podrem sentir confessar-se sobre els pitjors moments que ha hagut de viure. Parlarà del David Bisbal artista i també de la persona que s’hi amaga darrere: “Ha estat molt difícil arribar per complir el somni. Totes aquelles persones que dubtaven si acabaríem tenint una carrera musical tenien raó”.

David Bisbal parla amb la família, se sincera amb l’equip quan reconeix que no s’ha vist al 100% en l’assaig de la nova cançó… I, d’aquí, a dir que va viure moments realment complicats: “Vaig arribar a pensar que havia vingut a aquest món per estar sol. Jo prefereixo l’amor musical a cent condecoracions musicals”, deixa anar abans d’haver d’abandonar el plató de l’entrevista.

David Bisbal se sincera en el documental | Movistar+

També inclourà entrevistes a algunes companyes d’edició com Rosa López, a qui se la sent dir que ella també ha hagut de lluitar per passar entre un gran grup de fans. Parlen experts musicals que aplaudeixen que, en el seu moment, David Bisbal es convertís en un personatge “omnipresent” que apareixia a televisió i a la ràdio tota l’estona.